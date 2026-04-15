移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」

42歲的吳日言（Yan）與結婚10年老公Barry，自2024年舉家移居英國後，不時在社交平台分享生活點滴。早前吳日言曾透露在當地經營餐廳遇上租務糾紛，子女亦面臨難以融入校園圈子的問題，加上健康出現狀況，自爆與老公因生活瑣事發生劇烈衝突，令外界關注她移英後的生活壓力。吳日言昨日（14日）突然在IG貼出與老公的黑白合照，並提到「交代身後事」，引起網民一陣恐慌。

吳日言言論惹揣測

吳日言昨日在IG分享多張照片，第一張卻是與老公Barry在機場的黑白合照。照片中，Barry搭住吳日言的肩膀，戴草帽加太陽眼鏡的吳日言則低頭望向手袋，畫面本應溫馨，但黑白色調添上幾分沉重感。吳日言表示到葡萄牙旅行，難得享受二人世界：「沒有小朋友喊聲、叫聲，但缺少了可愛的笑聲！爸媽就是這樣犯賤」。

吳日言在帖文寫道：「我哋兩公婆真係無所不談，上飛機嘅時候居然交代身後事。」吳日言補充：「說起是但一個遭遇不測，應該如何處理？」又隨即以輕鬆語氣表示：「大佬呢個moment真係唔可以死住，我仲有三個小朋友」，並笑言「點解去旅行講啲話題咁搞笑？」

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吳日言的帖文一出，「身後事」三個字加上黑白照，讓不少網民嚇一跳，湧入帖文留言：「黑白相好易嚇親人ga」、「俾你嚇死呀」、「點啊！仲要整張咁嘅黑白相」。

吳日言老公幽默回應

同為人母的林芊妤（Coffee）也有留言：「喂呀，你呢張相嚇死人」，吳日言解釋：「我諗住黑白有型D ，點知...」。而事件的「男主角」吳日言老公Barry亦幽默回應：「我睇見以為我死咗」，吳日言搞笑稱：「唔可以死住，你未買人壽」，讓網民虛驚一場。

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