肥媽揭李家鼎暴瘦因施明離世 憶當年見女方與秦祥林對戲緊張「眼望望」 血濃於水勸兄弟放下

肥媽今日出席《鄭國江詞名一生紀念 群星演唱會2026》記者會，曾跟李家鼎合作的肥媽，提到李家鼎前妻施明早前因病離世，因而李家鼎暴瘦。肥媽表示當年睇住李家鼎追求施明，女方跟秦祥林演對手戲，搞到李家鼎眼望望，就算施明卧床期間，李家鼎憂心到寢食難安。她說：「施明走咗，對鼎爺都係一個解脫！」

叮囑鼎爺想去旅行就去

談到李家鼎兩名兒子李泳漢和李泳豪不和，肥媽指清官難審家庭事，又指子女不談父母過，沒有父母給予生命就沒有今天。她說：「血濃於水，佢哋兩個都唔細都做人父母，人係一面鏡，你點對家人，將來仔女點對你，過去咗就讓佢過去。」肥媽希叮囑鼎爺想去旅行就去。

谷婭溦離開《中聲4》係個人決定

提到谷婭溦在社交網公布離開節目選秀節目《中年好聲音4》，問到可覺可惜？肥媽：「呢個係佢嘅決定，無話可唔可惜，每個人都要向前行。」談到可知誰接替谷婭溦評審工作，肥媽坦言每次錄節目在15分鐘前才知道賽制，以及參加者所唱的歌。問到可有心水人選提議頂替谷婭溦，肥媽說：「咁鬼多事做乜，做人做好自己就得啦！」

