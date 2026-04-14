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香港製片人陳永雄遭台灣監製指控捲款潛逃 涉逾億票房收益 曾製作《無雙》、《風林火山》等電影

影視圈
更新時間：15:37 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:37 2026-04-14 HKT

由阮經天主演的台灣電影《周處除三害》，在中國內地創下超過30億台幣（逾7億港元）的票房佳績，卻意外引爆一場橫跨兩岸三地的財務糾紛。今日（14日）有台灣傳媒報導，該片監製李烈日前發出聲明，指控中國發行商「叁叁喜喜」的老闆、香港製片人陳永雄，在收取中國發行方近乎全額的應付款項後，並未交付給台灣的製作公司與出品方。

陳永雄會前失聯激怒投資人

據報導指，台方稱至今僅收到約兩成的分紅，其餘款項不知去向。而陳永雄原定出席股東會說明，卻在會前失聯，形同人間蒸發，激怒眾多投資人，決定在下週對他提起刑事與民事告訴。

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陳永雄為香港資深製片人

陳永雄是香港資深電影製片人，在業界頗具名氣。他不僅是于冬創辦的博納影業集團常務副總裁，更經手多部知名電影的製作、發行及出品，包括《無雙》、《拆彈專家》、《風林火山》、《長津湖》等。 

陳永雄2020年曾捲入財務爭議

然而，這並非陳永雄首次捲入財務爭議。2020年，他所經營的台灣「双喜電影公司」，就曾爆出遭會計侵占上億元台幣款項的案件，當時陳永雄還曾親自出面說明受害情況。可是，昔日的受害者如今卻成為他人眼中「捲款潛逃」的對象。

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案外案牽扯《陽光女子合唱團》

《周處除三害》的分紅爭議如雪球般越滾越大，更牽扯出案外案。據台媒報導，股東追查發現，陳永雄旗下的另一家公司「壹壹喜喜」，同時也是台灣票房冠軍電影《陽光女子合唱團》的發行商。 據指，台灣戲院方早已將高達3.4億台幣（約8,400萬港元）的票款拆帳匯給陳永雄，但隨著他的失聯，這筆巨款的流向同樣成謎，讓《陽光女子合唱團》的投資人焦急萬分，計畫與《周處除三害》的股東串連，共同對陳永雄展開跨海追討。 

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