46歲羅志祥驚傳在家中猝逝？現況曝光經理人7個字緊急回應 噩耗瘋傳點擊高達450萬

現年46歲、有「亞洲舞王」之稱的羅志祥（小豬）瘋傳他於家中猝逝、送醫不治的噩耗，消息一出，立刻在網上引發超過450萬次的瀏覽，粉絲們更是陷入一片恐慌。對此，羅志祥的經理人今日（14日）為事件作出緊急回應。

羅志祥經理人7字回應死訊

羅志祥的經理人回應台灣傳媒表示「他早上去打球了」，一句話直接駁斥所有不實傳聞，也讓粉絲終於放下心中大石。羅志祥亦在IG時動態貼身處高爾夫球場的自拍報平安。謠言來自一名網民在抖音發布羅志祥照片，並捏造內容指稱他在家中猝逝、送醫後不治，甚至假借經理人名義發出聲明。

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網紅推手圤智雨發文直斥造謠

近日有網民在抖音貼出羅志祥的照片並寫道：「今日羅志祥在家中猝死，被發現時已為時過晚，經紀人緊急送醫，後續宣告不治。經紀人：很遺憾給大家這個消息，但祥哥確定離開我們了。」PO文至今吸引逾450萬網民點閱。網紅推手圤智雨發文直斥：「說羅志祥猝死！想說怎麼可能？結果點進去版面看，果然抖音一響父母白養，假消息亂放的垃圾。」其他網民紛紛批評「散播謠言者會下18層拔舌地獄」、「這種的到底能不能告他毀謗啊？」、「說某某某死了的帳號 ，前兩年就有很多粉絲高了就賣帳號，政治類超多移花接木，假消息一堆。」

羅志祥推出《精舞門》被封「亞洲舞王」

有網民發現這帳號過往曾散播多起類似謠言，包括指稱吳奕帆獄中身亡、Toyz因舊傷過世、王Aden離世、瘦子巡演期間發生不測與及連千毅與獄友起爭執遭捅數刀血肉模糊等，內容荒誕離譜，也讓外界質疑此次羅志祥死訊同樣是惡意捏造。羅志祥在1996年以團體「四大天王」出道，憑藉深厚舞技稱霸華語樂壇，於2006年推出《精舞門》後被媒體封為「亞洲舞王」。他曾連續4年獲得唱片銷售冠軍，並在《這就是街舞》擔任導師，唱跳實力備受肯定。

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