吳業坤36歲生日獲「食波餅」大禮 認似小朋友拒做爸爸 朱敏瀚腳傷未癒自嘲：冇跌低已受傷

吳業坤、朱敏瀚、周嘉洛、江美儀等到長沙灣齊齊出席節目《試真D》首播晚宴，並為將於本月18日踏入36歲的吳業坤慶祝生日，他更被朱敏瀚與周嘉洛夾在中間「食波餅」，吳業坤笑言這份大禮非常OK，問到生日願望？他希望節目能繼續拍下一季，生日正日將在深圳南山開唱，著二人買票支持，笑言不到場也可以，問到想做爸爸？吳業坤即時拒絕，笑言有好多事想做需要願望去實現，又指自己也似小朋友，再賺幾年錢再考慮。

朱敏瀚腳傷康復八成

談到「食波餅」，吳業坤指拍攝時也有與周嘉洛操肌，除衫跑步肉帛相見，不過朱敏瀚因當時腳傷只能望梅止渴。朱敏瀚指手術後目前康復到8成，但醫生仍不批准他跑步，自覺康復快速，原定8星期才能走路，但4星期便實現，很想快點康復去踢波，問踢波受傷的他，是想「邊度跌低邊度起身」？朱敏瀚笑言：「我沒跌低已受傷了，但是最好的情況只斷了筋腱，如果當時沒平衡好會是斷骨！」又相信康復後狀態更勁，平衡力再昇華。周嘉洛指朱敏瀚是不甘墮落，見到他與張振朗頻頻操練，半星期已忍不住重回健身室操練其他部位，朱敏瀚歎兩日沒動已非常僵硬。吳業坤笑言很羨慕他們的健身兄弟情，但因為自己住太遠，所以暫時未打算加入。

朱敏瀚想拍香港版：中過不少伏

談到吳業坤望開續集，朱敏瀚表示想拍香港版，因自己也中過不少伏，周嘉洛更笑言可以從TVB餐廳開始出發，朱敏瀚指久未回公司食飯，上套劇是在機場拍，周嘉洛笑言：「咁你試試，是有進步的！」周嘉洛指中午沒食飯，為保住肌肉趕來時吞雞蛋，也忍不住食到想嘔，問到誰最著迷食健身餐和蛋白質？周嘉洛指是朱敏瀚，除了講究外也非常有衣食，笑言400元的任食火鍋，朱敏瀚可以食出1200元的價值，更會幫大家「清碟」有衣食。問到賞面食吳業坤的生日蛋糕嗎？二人交換眼神表示會賞面。

江美儀爆朱敏瀚最大膽乜都肯食

至於同場的江美儀透露，在深圳拍攝時有女生來探班，但否認見到的是陳曉華，她指朱敏瀚在眾男生中最大膽，甚麼都願意食，非常為節目組著想。問今晚誰請客？她笑言不用請客，TVB有大把錢。談到吳業坤生日願望是拍續集，江美儀笑言可以，甚麼地方都想去，帶住男生們去拍節目是開心事。

