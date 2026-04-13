陳展鵬化身裝修師傅親自落場 否認為「小豬比」鋪路做童星 吳若希因戴祖儀克服幽閉恐懼症

汪詩詩、蔡汪鎂庭、梁安琪、陳展鵬、單文柔、胡杏兒、吳若希、周吉佩、黎諾懿、陳百祥、樂易玲等晚上（13日）出席保良局聯歡晚宴，胡杏兒事前透過公關表示不接受訪問，她和老公李乘德結伴前來，李乘德一到場即匆匆入場，獨留胡杏兒讓傳媒拍照。

陳展鵬親自做裝修師傅

陳展鵬與太太單文柔盛裝現身，陳展鵬指女兒在保良局的學校讀書，太太經常做學校義工，笑言自己是掹太太車邊才能到場，談到近日搬新屋並親自做裝修師傅，陳展鵬表示仍未完工，笑指裝修師傅很難約，自己做師傅就可以隨傳隨到，但有些工序都要自學，直言有時都搞唔掂，唯有盡力而為，雖然麻煩但也開心，單文柔亦笑謂有跟著一起學，更已學識用電鑽，問到搬大屋是否準備迎接新成員？陳展鵬直言一直都想，單文柔就說不要再講，怕講得太多就不來找她。

陳展鵬自覺值一舊水

陳展鵬早前到內地為一個復活節晚宴表演，票價相當親民，近日有網民爆料指主辦單位在最後關頭劈價促銷，由498元減至299元，他聞言即說：「都要咁貴？一舊水就得啦，其實我不知票價，亦控制唔到，是主辦決定，最重要是當日大家玩得開心，那日氣氛好好，見到很多很久無見的粉絲，現在大家都追求性價比，如果大家覺得二百幾ok，下次都二百幾，最重要大家開心，我都想之後有更多類似的表演找我做。」

陳展鵬認「小豬比」拍公司節目

另外，他們的女兒「小豬比」陳諾瑤近日被發現與父母一起拍節目，被指鋪路做童星，他們都否認女兒做童星，現時專心讀書最重要，並謂一起拍節目是因為主題吸引才答應，陳展鵬說：「這是公司的節目，公司都同我傾好耐，我亦有問女兒的意見，現在有不同類型工作，點令小朋友繼續有目標，主題是講夢想，之前好多人說IT好，大家就一窩蜂去做相關行業，但職業不應該咁單一，難得有機會比佢試試將來想做乜，覺得可以一試，但她將來想做甚麼就唔講得住，之後睇節目就知。」

吳若希讚戴祖儀厲害

吳若希透露將與蕭正楠合作綜藝節目，指二人合作過兩部劇，綜藝節目還是第一次，讚蕭正楠是冷面笑匠，相信會很有火花，問到可需要出埠拍攝？她表示不用，相信蕭正楠現在也不捨得離開兒子太耐，而她的兒子今年升K3，希望他將來能與姐姐讀同一間小學，到時送他們上學都方便一些。講到好友戴祖儀早前演出獨腳舞台劇 ，她表示有去捧場，大讚她非常厲害，一個人又唱又演兩個鐘，轉數又快，值得讓更多人看到她的演出，希望她能加場，「我有幽閉恐懼症，要我睇個幾鐘的舞台劇，有時會感到氣促，但戴祖儀就令我能坐定定睇到完場。」