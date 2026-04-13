太極樂隊成軍40年關係似婚姻 難忘Joey廣播道遇女狂迷丨獨家

太極樂隊為紀念成軍跨越40年，將於下月2日假啟德體育園舉行《太極樂隊40周年巡迴演唱會-香港站》，五子鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick)、朱翰博（Ricky)、盛旦華（蛇仔）、劉賢德（HiFi德），以婚姻來形容隊友間的關係，除了學懂互相尊重外，面對問題亦要即時解決，盡量不留過夜，才可保持多年不變關係。撰文：彭麗莎、攝影：譚志光

太極創作兩首新歌回饋歌迷

成軍逾40載的太極樂隊，首次走進啟德體育園舉行演唱會，Joey透露開始時想先在香港開演唱會，但一直沒有期，就去了其他地方做巡演，「突然今年啟德有期，就決定喺啟德做一個暫時嘅『中途休息站』」。Patrick表示之前有來過啟德參與頒獎禮，喜歡這場地的氣氛。又透露趁今次成軍逾40周年，特別創作了兩首新歌回饋歌迷。

Joey、Patrick唱和音？

為紀念已故隊友唐奕聰(Gary)，五子在演唱會上特別設了致敬環節，HiFi德預告除了加入新內容，更構思大玩「時光倒流40年」，笑言要兩位主音Joey和Patrick做和音，「希望將太極做返40年前嘅band，早期成員有我(劉賢德)、Gary、蛇仔同Ricky。Gary已離開，剩我哋3個，希望3個人組成一隊band去唱歌，Joey同Patrick企後面唱和音。」蛇仔提議眾人做回40年前的造型，穿回當年的舊衣服。他們又大爆Joey當年在廣播道遇上女狂迷，「當時在廣播道工作完， 一走出來有很多fans等，見到車頂上有個fans，好似一座佛瞓咗喺車頭蓋，仲大叫Joey嚟啦！Joey！」他們續說：「個fans落咗地，圍住架車追住佢，（點解要圍住架車？）因為佢（Joey)驚嘛，咪不斷圍住架車兜圈。」

為紀念已故隊友唐奕聰，演唱會上設了致敬環節。

太極樂隊曾在《Chill Club頒獎禮 24/25》中，與Dear Jane一同表演。

太極樂隊成軍40周年，將於下月2日假啟德體育園舉行演唱會。

太極樂隊 2021年舉行35周年演唱會時，邀請了AK擔任嘉賓。

太極意見分歧會即晚解決

談到意見分歧，五子表示盡量會即晚解決。Patrick說：「通常我哋都係喺一啲飲嘢嘅地方開會，有啲人開會唔集中，有人就會拍枱。（拍枱的是否Joey?) 大家估下？」接着Joey說：「通常工作接頭人都係搵我，因為我清楚晒所有事，有時有idea要度，諗住open啲，點知班友open得滯，叫極都仲繼續傾，咪(拍枱)叫返佢哋返嚟。」

Ricky因工作忽略前妻

提到會否被另一半投訴沒有時間陪伴？Joey指其女朋友對自己工作不太感興趣，卻爆隊友HiFi德每次出show總要太太常伴左右，HiFi德坦言有老婆在身邊會舒服一點。Ricky則表示因經常深宵在錄音室工作，而忽略了前妻，「成日都返唔到屋企陪太太，有一晚佢終於頂唔順，喺街度攞隻高踭鞋敲落我個頭度，真係扑穿咗，流咗少少血！」HiFi德以「婚姻」來形容五子的關係：「唔好睇我哋唔聲唔聲，其實每一個都學會相處之道，每個成員就好似一段婚姻，學識咩時候做咩事，大家都好了解同明白呢個道理。」

