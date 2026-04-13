反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻檔襲港晒恩愛 黑白配中環開餐 搶購名牌袋𠱁老婆｜獨家追蹤

反町隆史與松嶋菜菜子是「日劇天王天后」、更是外界公認的「模範夫妻」，兩人於1998年因合作劇集《麻辣教師GTO》而定情，並於2001年公開宣布婚訊，婚後育有二女，一家四口相當幸福。日前反町與菜菜子兩公婆突襲香港，《星島頭條》獨家捕獲兩人驚現中環星級餐廳，與另外三位友人密會，一行五人有傾有講，飲住靚酒食住佳餚，心情大靚，瞬間成為全場焦點，愛妻號的反町更親自搶購近期最難買的名牌包包𠱁老婆開心。 文、圖：娛樂組

反町與菜菜子日前現身中環一間星級中菜餐廳聚會，當晚餐廳高朋滿座，現場氣氛熱鬧，菜菜子身穿簡約白色恤衫，以一頭清爽短髮示人，舉手投足優雅動人、仙氣十足，加上白滑緊緻的皮膚，完全看不出已年屆52歲；而身旁的老公反町隆史則以全黑打扮上陣，結實肌肉若隱若現，皮膚黑黑實實，男人味爆燈！兩公婆一黑一白，在人群中超級吸睛，吸引不少食客目光。席間反町與菜菜子除了與友人歡談外，亦不時含情脈脈對望，舉杯暢飲時更流露出老夫老妻的默契，甜蜜度爆錶！

反町保持低調婉拒合照

此行除了帶老婆吃好嘢之外，兩人更入住四季酒店，據目擊者透露，上周五（10日）反町專程帶菜菜子到名店購物，並訂購了一個價值近10萬港元的熱門包包送給愛妻，該款式曾出現於BLACKPINK Jennie身上後就成為潮流熱搶指標，一包難求，全球幾乎缺貨，矜貴到香港藝人都買不到，名店特地留貨給反町，足見他的重量級地位。當天反町純粹陪老婆逛街及埋單，雖然只是快閃行程，但誠意十足，𠱁得老婆超開心，全程笑得合不攏嘴。今次私人行程，反町兩公婆保持低調，即使被粉絲認出亦婉拒合照。

菜菜子分享婚姻保鮮秘訣

2026年絕對是「反町夫妻」的大忙年，早前兩人雙雙回歸日劇戰場，更罕有地隔空交鋒。菜菜子時隔10年再度主演朝日電視台新劇《米之女：國稅局資料調查課．雜務室》，為了演活角色，她更主動剪了一頭清爽短髮，非常落力，直接對撼反町有份演出富士電視台的《彈珠汽水猴子》，兩劇收視成熱話。雖然表面上打對台，但私底下兩人情比金堅，已結婚25年的他們，早前受訪時大方分享相處之道，菜菜子笑言兩人日常對話非常生活化，大多是「今天幾點回家？」、「晚餐能不能在家吃？」等，但最後亦不忘互相說聲「一起加油」，難怪多年來依然能夠保鮮恩愛。