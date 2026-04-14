Yong Heo偕JJBABY出席曾志偉慈善齋宴  張耀揚遇1.9米「最強社長」︰你好高大喎

由曾志偉發起，已舉辦多年的「寺同道合」慈善齋宴（12日）於龍堡國際酒店舉行及筵開60席，大批藝人善心支持︰包括邱淑貞、袁詠儀、張智霖、向海嵐、賈思樂、黃婉曼、江美儀、錢嘉樂、湯盈盈、張耀揚、《中年好聲音3》的李金凱及劉洋等。而派出YS韓國偶像學院為TVB《魔音女團》的練習生訓練舞蹈及編舞，在韓國有「最強社長」之稱的Yong Heo，則偕同旗下孖妹組合JJBABY出席。

Yong Heo晒廣東話︰烏鴉！

當日驚喜位，是鮮有公開露面的張耀揚現身，為善最樂，期間參加現場的慈善拍賣，上台做「快閃拍賣官」，呼籲現場善長人翁競投，氣氛熱烈。一頭白髮型到裂的張耀揚，所到之處都有不少人包圍要求合照，而身為港產片迷的Yong Heo，原來對張耀揚十分有印象，立刻以廣東話說出張耀揚在《古惑仔3之隻手遮天》中的角色名字「烏鴉」！張耀揚、Yong Heo成為現場「集郵」對象被要求合照，當Yong Heo在席間站起來上前合照時，其高大身型即令本身已是1.8米高的張耀揚不禁驚訝：「嘩！好高大喎！」當他知道Yong Heo的簡單來歷及專程來香港為《魔音女團》打點，他即握手並說：「Welcome to Hong Kong！」

JJBABY再遇「初哥哥」

另外，童星出身的孖妹組合JJBABY，曾經參演《十月初五的月光》的新版，在場竟遇上舊版《十月初五的月光》的「初哥哥」張智霖，並且同曾經合演《廉政行動2016》的江美儀合照留念，江美儀甫見孖妹即說：「我見過你哋跳K POP ，好犀利！」孖妹被邀請加盟的韓國選秀節目《明日之星》近日在香港HOY TV熱播，故場內也有不少嘉賓認得她們，最有趣的場面，是八十年代學曉一身Breakdance的錢嘉樂，見到JJBABY時笑言不用舞鬥，知她們後生可畏，潛能無限。