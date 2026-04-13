柯煒林因禍得福 感激觀眾愛護 事業上升期驚爆患癌丨名人雜誌

2025年對柯煒林來講是一個艱難的時候，入行後看似順利的演藝路，命運卻要他在最當紮的時候面對病魔，他在去年7月公開確診肺腺癌第四期，直言花了很大的力氣去面對以及調整心情，現時靠服藥控制病情，又說一直以為沒有人認識自己，沒想到公開病情後，會受到大家高度關注，雖然感到有壓力，但也感謝大家的支持。撰文：黃佩麗 攝影：林賓尼

柯煒林坦言公開患癌的消息後，得到更多關注，亦感激很多觀眾都很愛錫他。

柯煒林在《大濛》中扮演台灣戒嚴時期的一名三輪車伕，是大時代小人物。

片中其角色「趙公道」在機緣之下，拯救了初來台北便陷入危險的方郁婷。

柯煒林近日忙於為新戲《大濛》宣傳，他在戲中飾演因戰亂流亡到台灣的外省兵，孤身來台身無分文，每天靠着當三輪車伕勉強糊口度日，個性粗豪、滿口髒話實則心地善良，在機緣下意外拯救了初來台北便陷入危險的方郁婷，2人雖素未謀面，卻僅因一面之緣成為彼此的牽絆。

柯煒林為了《大濛》頻練帶口音國語。

去年憑《大濛》獲金馬影帝提名，雖然最終沒攞獎，但柯煒林有入圍便滿足。

柯煒林頻練帶口音國語

柯煒林亦憑該片在《第62屆金馬獎》入圍最佳男主角，惜最終以一票之差輸給張震，但他笑指能夠入圍已是一個肯定。他回憶拍攝《大濛》時有很多難忘時刻，最有趣的是他的角色要講帶有口音的國語，讓說得一口流利國語的他要以「港普」作參考，他坦言拍攝時感到壓力，但壓力並非來自講對白的口音，而是戲中的歷史背景。《大濛》的故事背景是台灣的戒嚴時期，是最可怕的白色恐怖時代，故事的人物劇情雖是虛構，背景卻是真實的。柯煒林表示這段歷史對台灣來說很重要，事前也做了不少資料搜集，了解當時的社會環境，他指導演對他有要求，他作為演員也對自己有要求，笑言壓力很多時都是自己給自己。

柯煒林演繹性格樂觀小人物

柯煒林在戲中是大時代中的小人物，當其他角色都以嚴肅為主，他飾演的「趙公道」卻充滿歡樂，可說是戲中唯一的喜劇擔當。問到角色性格與他本人是否很相似？柯煒林直言是完全相反，「趙公道和我是兩個極端，可能大家會覺得我們都經常嘻嘻哈哈，但趙公道真的很樂天，是那種一撻落床就會睡着的人，我就會在床上躺很久都睡不着，又經常胡思亂想，想太多就會鑽牛角尖，不要看我笑起上來有酒窩，但其實我是笑騎騎放毒蛇那種人。」

治療過後，柯煒林去年9月重登《笨蕉大劇院》的舞台，獲全場觀眾鼓掌打氣。

患癌後柯煒林專心治療，無奈未能為電影《觸電》宣傳。

柯煒林在新生代的一批演員中，絕對是矚目新星。

看似順利的演藝路，命運卻要他在最當紮的時候面對病魔。

柯煒林努力抗癌重返舞台

柯煒林又以「蠱惑」形容自己，讀書時見到同學做壞事，只要不是傷天害理，他甚至會為對方掩護。訪問期間見他不時周圍動坐不定，他笑言很怕面對陌生人，但為了宣傳電影也要努力去做，更指在網上做過與ADHD有關的測試，發覺自己都有ADHD的傾向，但沒有向專業人士問意見，笑言對工作沒有太大影響，因為自己一拍戲就會變得非常專注。

柯煒林在新生代的一批演員中，絕對是矚目新星，看似順利的演藝路，命運卻要他在最當紮的時候面對病魔，他在去年7月於社交平台公開確診肺腺癌第四期，除了未能為電影《觸電》宣傳，首次主演的舞台劇《笨蕉大劇院》亦要由另一男演員余家溢頂上，但他未有放棄，在第25場時如願上台，最終順利完成了20場的演出。

柯煒林坦言當初得悉患癌時心情不好過，自己也花了不少時間來調整心情。

柯煒林去年7月公開確診肺腺癌第四期，現時靠服藥控制病情。

柯煒林用了很多力氣接受患癌

柯煒林直言去年並不易過，當知道自己患癌時，花了不少時間調整心情，「我真的用了很多力氣去接受這個病，當我能公開告訴大家時，它已不會再特別影響我的情緒，當然都總會有被牽動的時候，但至少我願意去講。當時會公開，好大原因是不知能否應付50場舞台劇，既然都要講一個做不到的原因，與其講啲唔講啲，不如索性都講出來，不過我講了出來之後，才發現原來有很多人認識我。」他直言入行多年，一直以為鮮有人認識自己，但自從他公開病情後，真的多了很多關注，「原來連送貨的哥哥都識我，可能他未必看過我的電影，但他有看劇，會知我在劇中叫甚麼名，香港觀眾好錫我，但他們和我一樣都很怕醜。雖然大家的高度關注都令我感到有壓力，但我很感謝大家的支持。」他表示現時靠藥物控制病情，相信病情對日後工作沒有太大影響，如有機會更想挑戰動作戲。