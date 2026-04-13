73歲前TVB綠葉王駱應鈞近況堪憂？內地「搵食」被捕獲 頸現青筋身形消瘦惹關注

73歲的前TVB「綠葉王」駱應鈞自大病康復後，近年已大量減產，甚少在香港露面，反而熱愛拍片放到社交平台與網民交流。駱應鈞近日被網民在潮州一間牛肉火鍋店偶遇，並將影片上傳至社交平台，引發網民熱烈討論。

駱應鈞氣質依然

從影片所見，駱應鈞當時正在火鍋店進行拍攝，身穿簡潔的藍色風衣搭配黑色西褲，一頭自然的銀髮，盡顯儒雅氣質。駱應鈞身形比以往消瘦，與人交談時頸部筋脈略為明顯，但精神狀態極佳，全程笑容滿面，與現場工作人員有講有笑，態度親切，毫無明星架子。

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駱應鈞越老越帥

不少網民見到駱應鈞越來越瘦，擔心其健康：「現在那麼瘦了」、「怎麼瘦了好多？請保重身體」，也有網民感嘆歲月不饒人：「老了很多」，但也有網民認為其氣質和風度依然：「越老越帥」、「體態保持得很好」、「氣質也很好」、「不禿、不胖、不油」等。

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駱應鈞入行超過半世紀，曾參演無數經典劇集，當中以《射鵰英雄傳》的「黃藥師」、《倚天屠龍記》的「金毛獅王」謝遜、《流金歲月》的二叔等角色，最深入民心。駱應鈞2011年離開效力多年的TVB後，曾轉投HKTV。

駱應鈞近年減產

2019年駱應鈞曾因腎石問題，兩度接受繁複手術，住院40多天，並要休養長達四個月。駱應鈞此後開始減產，甚少在幕前曝光。近年駱應鈞在內地發展，多接登台工作，還緊貼潮流，積極經營社交平台，與網民互動。

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