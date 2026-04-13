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前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」

影視圈
更新時間：18:07 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:07 2026-04-13 HKT

日本前AV女優蒼井空引退後轉型成藝人，最近在電視台ABEMA特別節目《30小時極限突破祭》中，驚爆自己曾與男星山本裕典有過一夜情，並稱對方是「把我變成壞女人的男人」。她表示當時正處於是否從引退AV界的時期：「20多歲時，我一直在避免玩樂，但就是從『那個人』開始，讓我變成性開放的女子。」她更大爆首次跟一名男星見面便發生性關係，而那個人就是男星山本裕典。

蒼井空自爆與山本裕典一夜情

蒼井空透露很早以前就聽說山本裕典很想要見她一面，她在舉行30歲生日派對曾發出邀請，但對方因有聚會沒趕上，但雙方仍繼續聯繫。之後她指已回到家了，男方在凌晨5時左右來到她的住處，初次見面之下就發生關係，雙方只有那一次的一夜情。山本裕典目前正參與電視台的《30小時極限突破祭》，挑戰跑30小時馬拉松。於是電視台安排了他與蒼井空進行視像對話，男方對於蒼井空突大爆他們的「一夜情」關係，明顯感到很生氣。

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蒼井空自爆性史後讚老公好

節目播出後，她在社交網發文：「已經是15年前的事情了，就是所謂的年少輕狂吧。」日本網民留言：「能夠接受那樣的過去並持續支持的老公，我真的覺得他是個心胸很寬廣、器量很大的人」，蒼井空親自回覆：「他真的很好。」

山本裕典屢爆桃色醜聞

山本裕典屢爆出桃色醜聞，早於2014年他被陪酒女子公開床照，2017年因男女關係混亂被公司炒魷。4年後，山本裕典又被一名大學生踢爆逼墮胎，形象向來不太好。

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蒼井空曾來港拍戲：

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