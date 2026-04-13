麥明詩家族靠「龍床盤」納米樓7年賺150萬 揭秘麥母「煉金術」出招再賺一筆

「十優港姐」麥明詩人生順遂，連置業都投資眼光精準。近日麥明詩母親何小娟出手，成功以213.8萬元放售有「龍床盤」之稱的屯門菁雋單位。連同今次售出的物業，麥明詩與家人早年一同購入的三伙「龍床盤」已全數沽出，賬面獲利合共約150萬元，可見投資有道。

麥明詩家人逆市獲利

市場消息指，是次售出的單位為於屯門菁雋低層一個141平方呎的開放式單位。據悉該單位最初以210萬元放盤，因市場反應熱烈，吸引多組買家洽購，最終在媽媽何小娟的策略下，成功反價3.8萬元，以213.8萬元成交，平均呎價高達15,163元。比起上月一個同類型單位的成交價，今次高開6%，可見其叫價能力。

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翻查記錄，麥明詩與父母及胞兄早在2019年，以620.2萬元大手購入菁雋三伙單位作長線投資。當時由麥明詩持有的單位，購入價僅190.9萬元，直到2021年轉至母親麥何小娟名下，一直用作收租，持貨約7年至今易手，賬面賺近23萬元或12%。

麥明詩家族理財有道

而麥明詩哥哥麥明山持有的另外兩伙單位，早在2020年及2021年先後沽出，當時分別以272萬元、285萬元易手，大賺56.3萬及71.4萬元。此外，麥明詩與哥哥麥明山於2021年初，分別斥資以810萬及868萬元購入長沙灣「四小龍」宇晴軒3座高層相連單位，當時有估計用作自住。

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