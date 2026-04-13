BIGBANG霸氣合體登Coachella唱足一小時賀20周年 GD霸氣高喊：我們回來了

韓國天團BIGBANG於香港時間今日及20日為在加州舉行的Coachella音樂節作壓軸演出，這是他們繼2024年的MAMA頒獎禮後再合體演出，今日他們更唱足1小時，成員G-Dragon、太陽及大聲一出場就獻唱《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》、《Loser》、《Haru Haru》等經典歌。GD霸氣宣布：「我們回來了！」大聲則表示他首次登上Coachella舞台，並對今日的演出期待已久。

BIGBANG預告20周年會有大型活動

之後太陽、GD及大聲分別作個人演出，太陽演唱《Ringa Linga》、GD唱出大熱作品《POWER》、大聲唱出《Hando Chogua》。他們再唱出《Home Sweet Home》、《WE LIKE 2 PARTY》，最後太陽先清唱幾句《Still Life》，並保留了T.O.P演唱的部分。GD表示今年是BIGBANG的20周年，將會有大型活動。

Justin Bieber清唱《Baby》酬勞破紀錄

另外，昨日音樂節的壓軸演出有加拿大天王Justin Bieber，出道19年的他首度登上Coachella，有指其酬勞破紀錄達到1,000萬美元（約7,830萬港元》。不過，Justin未有用上華麗的舞台，而是以純粹及簡單的舞台分享音樂及過往。他更罕有獻唱出道歌《Baby》，台上播放當年的MV片段。Justin之後再在影片平台搜尋其他片段，台下的天后Katy Perry笑指：「好彩他有訂閱Premium，我不想看到廣告。」片段即在網上爆紅。