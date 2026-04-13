王嘉爾北美六城巡演座無虛席 親力親為包辦統籌 與粉絲激情互動掀高潮

王嘉爾(Jackson)《MAGICMAN2 世界巡迴演唱會2026-2027》於北美繼續熱唱，先後在6個城巿包括洛杉磯、奧克蘭、羅斯蒙特、紐約布魯克林以及最多華人居住的溫哥華和多倫多舉行。

Jackson越唱越強

剛踏入32歲的Jackson狀態大勇，越唱越強，6場北美演出座無虛席。Jackson 每場演出都向粉絲大派福利，與粉絲台上互動的環節繼續升溫，不單令一眾外籍女粉絲為之瘋狂，更有男粉絲擁抱跳落台的Jackson激動落淚，Jackson 每場騷都盡展舞台魅力，現場氣氛熾熱。是次演唱會，Jackson貫徹親力親為的作風，身兼多職，一人包辦統籌和總監，從服裝、舞蹈編排、舞台效果、燈光到場景等都參與其中，務求360度全方位帶領觀眾走進他的內心故事，誠意十足！《MAGICMAN 2》巡演延續首部曲MM1的精神，更具情感厚度，觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白Jackson如何走出人生低谷，重新出發。

Jackson將領軍挑戰美洲城市

繼東南亞及北美等城市，《MAGICMAN 2》世巡14場演出大獲成功後，Jackson將率領團隊移師包括墨西哥城、聖保羅、里約熱內盧和聖地牙哥等拉丁美洲城市，Jackson 熱切期待繼續帶領全球觀眾，展開這場探尋內心的旅程。

王嘉爾新專輯預告

除了透過舞台演出與各地樂迷交流，Jackson亦精心籌備音樂專輯與粉絲分享，全新大碟快將推出，新碟作品更包含曾於Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2026 巴黎時裝騷上首度播出，由Pharrell Williams監製、Jackson feat. Pusha T的新歌《Sex God》，音樂時尚指標人物攜手合作的匠心之作，敬請拭目以待！