Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲文子少時專心修煉內丹功夫棄芭蕾舞 喜遇女團始祖區海倫即集郵

影視圈
更新時間：18:45 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-13 HKT

玄學天后雲文子師傅大力支持各界藝術及慈善活動。前晚抽空出席「The Studio 54 Ballet Gala 2026」Glam & Groove 2026年香港芭蕾舞團舞會，活動以經典Studio 54為主題，慶祝香港芭蕾舞團最新三部當代舞作品《華麗搖滾》公演，盛大籌款晚宴於The Henderson Cloud 39舉行。

雲文子有芭蕾舞情意結

雲大師原來對芭蕾舞有個情意結，因少時需要大量時間修煉內丹功夫，所以無閒再報讀芭蕾舞班，眼見同學仔放學也穿上漂亮的芭蕾舞服上興趣班，也心心眼非常羨慕，但從沒動搖對修煉堅持。直到長大後便能隨意滿足對時尚的追求。宴會上，她與型男模特兒Jeremy（黃俊豪）大談時裝經，得悉其開設名人時裝寄賣店有聲有色，大讚年輕有為及非常支持。將舊物出售，賦予其二次生命的概念夠環保，又能推動循環經濟。

雲文子遇區海倫

雲大師二度應香港芭蕾舞團籌款晚會聯合主席Maya Lin邀請出席晚會，因有別於一般晚宴形式，宴會更安排了香港芭蕾舞團的精彩表演，歌舞唱跳，樂在其中。眼利的雲大師，一眼認到名媛區海倫，是當年風靡一時的唱跳組合Echo。衆人譁然。雲大師笑道：「Helen凍齡保養得好好，女團始祖點可以唔識！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
01:10
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
影視圈
1小時前
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
7小時前
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
飲食
7小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
9小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
19小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
13小時前
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT