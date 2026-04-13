雲文子少時專心修煉內丹功夫棄芭蕾舞 喜遇女團始祖區海倫即集郵

玄學天后雲文子師傅大力支持各界藝術及慈善活動。前晚抽空出席「The Studio 54 Ballet Gala 2026」Glam & Groove 2026年香港芭蕾舞團舞會，活動以經典Studio 54為主題，慶祝香港芭蕾舞團最新三部當代舞作品《華麗搖滾》公演，盛大籌款晚宴於The Henderson Cloud 39舉行。

雲文子有芭蕾舞情意結

雲大師原來對芭蕾舞有個情意結，因少時需要大量時間修煉內丹功夫，所以無閒再報讀芭蕾舞班，眼見同學仔放學也穿上漂亮的芭蕾舞服上興趣班，也心心眼非常羨慕，但從沒動搖對修煉堅持。直到長大後便能隨意滿足對時尚的追求。宴會上，她與型男模特兒Jeremy（黃俊豪）大談時裝經，得悉其開設名人時裝寄賣店有聲有色，大讚年輕有為及非常支持。將舊物出售，賦予其二次生命的概念夠環保，又能推動循環經濟。

雲文子遇區海倫

雲大師二度應香港芭蕾舞團籌款晚會聯合主席Maya Lin邀請出席晚會，因有別於一般晚宴形式，宴會更安排了香港芭蕾舞團的精彩表演，歌舞唱跳，樂在其中。眼利的雲大師，一眼認到名媛區海倫，是當年風靡一時的唱跳組合Echo。衆人譁然。雲大師笑道：「Helen凍齡保養得好好，女團始祖點可以唔識！」