2026韓國百想大賞完整入圍名單懶人包 玄彬李俊昊提名視帝 潤娥角逐視后 孫藝珍挑戰再爭影后
發佈時間：17:09 2026-04-13 HKT
백상예술대상丨2026年韓國第62屆百想藝術大賞完整入圍名單一文看清。電影《與王生活的男人》、《選擇有罪》獲7項提名成大熱。電視部門玄彬、李俊昊、金高銀、潤娥等巨星角逐視帝視后寶座。即時掌握頒獎典禮日期、主持人及各部門提名亮點。
電影部門提名焦點
電視部門提名焦點
《第62屆百想藝術大賞》完整提名名單
第62屆百想藝術大賞入圍者／作品圖片
韓國百想藝術大賞2026賽果即將揭曉
韓國年度影視界盛事《第62屆百想藝術大賞》（Baeksang Arts Awards／백상예술대상）將於 5月8日 於首爾三成洞COEX D館隆重舉行。大會繼早前公布將由黃金組合秀智、朴寶劍與申東燁**連續第8年攜手主持後，今日正式公布完整入圍名單。
今年典禮的一大亮點是新增設「音樂劇部門」獎項，擴大了表彰範圍。在眾多優秀作品中，由名導朴贊郁執導的《選擇有罪》與近期創下韓國影史票房紀錄的《與王生活的男人》勢均力敵，各自斬獲7項提名，暫時領先。
電影部門：《與王生活的男人》與《選擇有罪》雙雄對決
電影部門的競爭相當激烈，多部作品口碑與票房兼具，展現了韓國電影的強大實力。電影部門方面，導演朴贊郁執導的《選擇有罪》、《與王生活的男人》、《凶降喜訊》、《若問世界誰無傷》、《我畢低頭》入圍「最佳電影」。而《選擇有罪》李炳憲、《與王生活的男人》劉海鎮、《醜婦》朴正民、《後來的我們》具教煥、《凶降喜訊》紅炅（前譯 洪慶／洪京）角逐「最佳男主角」。
去年已憑《選擇有罪》奪得青龍獎影后的孫藝珍，將與《後來的我們》文佳煐、《孔雀舞曲》高雅星、《破果》李慧英、《春夜》韓藝璃爭奪「最佳女主角」。另外，最近憑《與王生活的男人》爆紅的朴志訓，與《全知讀者視角》的安孝燮競逐「最佳男新人」。
- 影帝之爭： 《選擇有罪》的李炳憲將與《與王生活的男人》的劉海鎮等實力派演員一同角逐最佳男主角寶座。
- 影后之爭： 去年已憑《選擇有罪》榮獲青龍獎影后的孫藝珍，將再度挑戰百想影后，與《後來的我們》文佳煐等演員展開激烈競爭。
- 新人焦點： 近期因《與王生活的男人》人氣急升的朴志訓，將與《全知讀者視角》的安孝燮爭奪一生只有一次的「最佳男新人」獎。
返回目錄
電視部門：視后「死亡之組」成焦點
電視部門同樣星光熠熠，多部高話題性劇集入圍，其中最佳女主角的競爭被譽為「死亡之組」，格外引人注目。
至於電視部門入圍最佳男主角，有《韓國製造》玄彬、《颱風商社》李俊昊、《未知的首爾》朴珍榮、《金部長的夢想人生》柳承龍、《法官李漢英》池晟。而角逐最佳女主角有《暴君的廚師》潤娥（允兒）、《未知的首爾》朴寶英、《妳和其餘的一切》金高恩、《妳和其餘的一切》朴智賢、《莎拉的真偽人生》申慧善則角逐視后。《暴君的廚師》李彩玟提名「最佳男新人」。
有線頻道tvN的《未知的首爾》、tvN的《暴君的廚師》、JTBC的《金部長的夢想人生》、Netflix的《妳和其餘的一切》、Disney+的《下流大盜》獲提名最佳劇集。
- 高話題劇集： tvN的《未知的首爾》、Netflix的《妳和其餘的一切》以及Disney+的《下流大盜》等多平台熱門劇集將共同角逐「最佳劇集」大獎。
- 視后死亡之組： 潤娥、朴寶英、金高恩、朴智賢、申慧善五位兼具人氣與實力的女演員共同入圍，預計將會是一場激烈的廝殺。
返回目錄
第62屆百想藝術大賞官方專頁：https://www.baeksangawards.co.kr/
《第62屆百想藝術大賞》完整提名名單
想查看所有部門的完整提名名單嗎？下方為您整理了電影及電視部門的詳細名單。
電影部門入圍名單：
- 最佳電影
《選擇有罪》
《與王生活的男人》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《我畢低頭》
- 最佳男主角
《選擇有罪》李炳憲
《與王生活的男人》劉海鎮
《醜婦》朴正民
《後來的我們》具教煥
《凶降喜訊》紅炅
- 最佳女主角
《選擇有罪》孫藝珍
《後來的我們》文佳煐
《孔雀舞曲》高雅星
《破果》李慧英
《春夜》韓藝璃
- 最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴解浚
《與王生活的男人》劉智泰
《選擇有罪》李星民
《(People and Meat》張勇
- 最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜婦》申鉉彬
《選擇有罪》廉惠蘭
《與王生活的男人》田美都
《若問世界誰無傷》張惠珍
- 最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《與王生活的男人》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《最後一學期》尹伊夏
《3670》曹有鉉
- 最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐秀彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《野黨》蔡元彬
《調教我的喪屍女兒》崔惟理
電視部門入圍名單：
- 最佳劇集
tvN《未知的首爾》
tvN《暴君的廚師》
JTBC《金部長的夢想人生》
Netflix《妳和其餘的一切》
Disney+《下流大盜》
- 最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
- 最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
- 最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
- 最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美晶
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河允景
- 最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
- 最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
- 最佳導演
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
- 最佳劇本
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
- 藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》攝影（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（藝術）
- 綜藝節目
MBC《極限84》
MBC《新人教練金軟景》
SBS《我們的抒情曲》
Coupang Play《직장인들 시즌2》
Netflix《黑白大廚：料理階級大戰2》
- 最佳男主持
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
- 最佳女主持
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
- 教養作品賞
Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》
KBS 1TV《다큐인사이트 인재전쟁》
KBS 1TV《다큐인사이트 우리의 시간은 빛나고 있어》
KBS 1TV《KBS 공사창립 대기획 성물》
SBS《SBS스페셜- 이상한 동물원》
第62屆百想藝術大賞入圍者／作品圖片：
典禮將於2026年5月8日在首爾三成洞COEX D館舉行。
由秀智、朴寶劍與申東燁連續第8年合作擔任主持。
《選擇有罪》和《與王生活的男人》各自入圍7項提名，是本屆入圍大贏家。