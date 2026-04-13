2026韓國百想大賞完整入圍名單懶人包 玄彬李俊昊提名視帝 潤娥角逐視后 孫藝珍挑戰再爭影后

백상예술대상丨2026年韓國第62屆百想藝術大賞完整入圍名單一文看清。電影《與王生活的男人》、《選擇有罪》獲7項提名成大熱。電視部門玄彬、李俊昊、金高銀、潤娥等巨星角逐視帝視后寶座。即時掌握頒獎典禮日期、主持人及各部門提名亮點。

電影部門提名焦點

電視部門提名焦點

《第62屆百想藝術大賞》完整提名名單

第62屆百想藝術大賞入圍者／作品圖片

韓國百想藝術大賞2026賽果即將揭曉

韓國年度影視界盛事《第62屆百想藝術大賞》（Baeksang Arts Awards／백상예술대상）將於 5月8日 於首爾三成洞COEX D館隆重舉行。大會繼早前公布將由黃金組合秀智、朴寶劍與申東燁**連續第8年攜手主持後，今日正式公布完整入圍名單。

今年典禮的一大亮點是新增設「音樂劇部門」獎項，擴大了表彰範圍。在眾多優秀作品中，由名導朴贊郁執導的《選擇有罪》與近期創下韓國影史票房紀錄的《與王生活的男人》勢均力敵，各自斬獲7項提名，暫時領先。

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電影部門的競爭相當激烈，多部作品口碑與票房兼具，展現了韓國電影的強大實力。電影部門方面，導演朴贊郁執導的《選擇有罪》、《與王生活的男人》、《凶降喜訊》、《若問世界誰無傷》、《我畢低頭》入圍「最佳電影」。而《選擇有罪》李炳憲、《與王生活的男人》劉海鎮、《醜婦》朴正民、《後來的我們》具教煥、《凶降喜訊》紅炅（前譯 洪慶／洪京）角逐「最佳男主角」。

去年已憑《選擇有罪》奪得青龍獎影后的孫藝珍，將與《後來的我們》文佳煐、《孔雀舞曲》高雅星、《破果》李慧英、《春夜》韓藝璃爭奪「最佳女主角」。另外，最近憑《與王生活的男人》爆紅的朴志訓，與《全知讀者視角》的安孝燮競逐「最佳男新人」。

影帝之爭 ： 《選擇有罪》的李炳憲將與《與王生活的男人》的劉海鎮等實力派演員一同角逐最佳男主角寶座。

： 《選擇有罪》的李炳憲將與《與王生活的男人》的劉海鎮等實力派演員一同角逐最佳男主角寶座。 影后之爭 ： 去年已憑《選擇有罪》榮獲青龍獎影后的孫藝珍，將再度挑戰百想影后，與《後來的我們》文佳煐等演員展開激烈競爭。

： 去年已憑《選擇有罪》榮獲青龍獎影后的孫藝珍，將再度挑戰百想影后，與《後來的我們》文佳煐等演員展開激烈競爭。 新人焦點： 近期因《與王生活的男人》人氣急升的朴志訓，將與《全知讀者視角》的安孝燮爭奪一生只有一次的「最佳男新人」獎。

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電視部門同樣星光熠熠，多部高話題性劇集入圍，其中最佳女主角的競爭被譽為「死亡之組」，格外引人注目。

至於電視部門入圍最佳男主角，有《韓國製造》玄彬、《颱風商社》李俊昊、《未知的首爾》朴珍榮、《金部長的夢想人生》柳承龍、《法官李漢英》池晟。而角逐最佳女主角有《暴君的廚師》潤娥（允兒）、《未知的首爾》朴寶英、《妳和其餘的一切》金高恩、《妳和其餘的一切》朴智賢、《莎拉的真偽人生》申慧善則角逐視后。《暴君的廚師》李彩玟提名「最佳男新人」。

有線頻道tvN的《未知的首爾》、tvN的《暴君的廚師》、JTBC的《金部長的夢想人生》、Netflix的《妳和其餘的一切》、Disney+的《下流大盜》獲提名最佳劇集。

高話題劇集 ： tvN的《未知的首爾》、Netflix的《妳和其餘的一切》以及Disney+的《下流大盜》等多平台熱門劇集將共同角逐「最佳劇集」大獎。

： tvN的《未知的首爾》、Netflix的《妳和其餘的一切》以及Disney+的《下流大盜》等多平台熱門劇集將共同角逐「最佳劇集」大獎。 視后死亡之組： 潤娥、朴寶英、金高恩、朴智賢、申慧善五位兼具人氣與實力的女演員共同入圍，預計將會是一場激烈的廝殺。

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第62屆百想藝術大賞官方專頁：https://www.baeksangawards.co.kr/

想查看所有部門的完整提名名單嗎？下方為您整理了電影及電視部門的詳細名單。

電影部門入圍名單：

最佳電影

《選擇有罪》

《與王生活的男人》

《凶降喜訊》

《若問世界誰無傷》

《我畢低頭》

最佳男主角

《選擇有罪》李炳憲

《與王生活的男人》劉海鎮

《醜婦》朴正民

《後來的我們》具教煥

《凶降喜訊》紅炅

最佳女主角

《選擇有罪》孫藝珍

《後來的我們》文佳煐

《孔雀舞曲》高雅星

《破果》李慧英

《春夜》韓藝璃

最佳男配角

《凶降喜訊》柳承範

《人工情報》朴解浚

《與王生活的男人》劉智泰

《選擇有罪》李星民

《(People and Meat》張勇

最佳女配角

《人工情報》申世景

《醜婦》申鉉彬

《選擇有罪》廉惠蘭

《與王生活的男人》田美都

《若問世界誰無傷》張惠珍

最佳男新人

《孔雀舞曲》文相敏

《與王生活的男人》朴志訓

《全知讀者視角》安孝燮

《最後一學期》尹伊夏

《3670》曹有鉉

最佳女新人

《若問世界誰無傷》徐秀彬

《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅

《捲捲初戀》申銀秀

《野黨》蔡元彬

《調教我的喪屍女兒》崔惟理

電視部門入圍名單：

最佳劇集

tvN《未知的首爾》

tvN《暴君的廚師》

JTBC《金部長的夢想人生》

Netflix《妳和其餘的一切》

Disney+《下流大盜》

最佳男主角

《金部長的夢想人生》柳承龍

《未知的首爾》朴珍榮

《颱風商社》李俊昊

《法官李漢英》池晟

《韓國製造》玄彬

最佳女主角

《妳和其餘的一切》金高銀

《未知的首爾》朴寶英

《妳和其餘的一切》朴智賢

《莎拉的真偽人生》申惠善

《暴君的廚師》林潤娥

最佳男配角

《妳和其餘的一切》金建宇

《金部長的夢想人生》柳承穆

《Love Me》劉宰明

《你旁觀的罪》張勝祖

《愛麻夫人熱映中》陳善圭

最佳女配角

《金部長的夢想人生》明世彬

《未知的首爾》元美晶

《莎拉的真偽人生》李伊潭

《下流大盜》林秀晶

《臥底洪小姐》河允景

最佳男新人

《下流大盜》金政旭

《弱美男英雄Class 2》裴奈拏

《暴君的廚師》李彩玟

《機智住院醫生生活》鄭準元

《恩愛的盜賊大人》洪民基

最佳女新人

《下流大盜》金旼

《愛麻夫人熱映中》方效潾

《機智住院醫生生活》申始雅

《榮耀：她們的法庭》全昭映

《臥底洪小姐》崔智秀

最佳導演

《未知的首爾》朴信宇

《韓國製造》禹民鎬

《愛情怎麼翻譯？》柳英恩

《妳和其餘的一切》趙英民

《金部長的夢想人生》曹鉉卓

最佳劇本

《認罪之罪》權宗官

《妳和其餘的一切》宋惠珍

《未知的首爾》李江

《恩愛的盜賊大人》李善

《莎拉的真偽人生》秋淞然

藝術獎

《The Seasons》姜承元（音樂）

《下流大盜》金南植（視覺特效）

《韓國製造》攝影（攝影）

《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）

《犯罪現場Zero》尹真熙（藝術）

綜藝節目

MBC《極限84》

MBC《新人教練金軟景》

SBS《我們的抒情曲》

Coupang Play《직장인들 시즌2》

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰2》

最佳男主持

郭範

旗安84

金元勛

李瑞鎮

秋成勳

最佳女主持

金軟景

薛仁雅

李秀智

張度練

洪真慶

教養作品賞

Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》

KBS 1TV《다큐인사이트 인재전쟁》

KBS 1TV《다큐인사이트 우리의 시간은 빛나고 있어》

KBS 1TV《KBS 공사창립 대기획 성물》

SBS《SBS스페셜- 이상한 동물원》

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