Lokman、阿祖、梁仲恆要令觀眾又喊又笑 7人強大陣容演繹感人家庭故事｜名人雜誌

MIRROR 隊長楊樂文（ Lokman ）日前憑舞台劇《我推的男子》獲提名舞台劇「最佳男主角（喜劇 / 鬧劇）」，氣勢如虹。今年 5 月他將再踏台板，與剛升呢為人妻的阮小儀、梁仲恆、王耀祖（阿祖）、胡麗英、阮韻珊（ Melody ）、倪秉郎等，合演 18 場溫情舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》。台前幕後火花四濺，阿祖更大爆為 Lokman 不計成本，劇組由原本六人突變七人團隊；梁仲恆則發現阮小儀「開心果」以外的另一面； Lokman 就預告劇情既感動又好笑，奉勸大家記得帶定紙巾入場。撰文：娛樂組 攝影：譚志光

阿祖調整心態處理生離死別

這齣擁有強大演出陣容的舞台劇講述一隻家傳老龜離世後，家人為牠舉辦告別禮，過程中家庭成員卻產生矛盾，爭拗不斷，最後再重拾親情可貴。監製兼演員阿祖透露，創作靈感源自他與已離世愛犬之間的真實經歷，幾年前他的愛犬突然離世，而他一直視牠如親生女兒，從沒有心理準備她會有離開的一天。而在告別禮上，他非常傷心，但見到爸爸輕撫愛犬，說了句：「我好多謝你令到我每日都咁開心。」那一刻，他突然領悟到，與其沉溺傷痛，不如記住彼此之間溫暖的回憶。

愛犬的出現令他與家人的關係更加密切，阿祖坦言：「我可以選擇繼續傷心，但相信狗仔已完成了牠的任務，唔需要咁傷心。生命長短我們無得選擇，但我們可以選擇怎樣面對它。」這份領悟讓他決定將經歷搬上舞台，而編劇兼演員之一的 Melody 聽完後亦深有共鳴，就用「龜」去呈現這個笑中有淚的故事。

左起︰梁仲恆、楊樂文和王耀合演《關於那隻龜回魂的故事》，是走溫情喜劇路線，會讓觀眾又笑又喊。

（左起）梁仲恆、楊樂文和王耀祖雖初次合演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，但三人已經相當合拍。

阿祖是《關於那隻龜回魂的故事》監製兼主演。

Lokman 劇中放笑彈

Lokman 家中養有 3 隻貓，雖然未有任何生離死別經歷，但他坦言與動物相處時，其實亦體會到彼此之間的愛。在籌備舞台劇期間，他更開始調校心態，將來若愛貓逝世應該要怎樣處理。 Lokman 今次在舞台劇挑戰飾演「表弟」，是一名任職看更，躺平佛系的廢青 ，同時亦是全劇的搞笑擔當，「我覺得他（表弟）在這個家庭裏，有少少似家庭小精靈，旁觀晒所有事，看着大家的磨擦，然後才輕輕出手解決問題，之後又靜靜退場。」

Lokman 指角色與自己亦有相似之處：「都係習慣執頭執尾，不過最大分別是，到最後出來處理問題時， Lokman 會更加大力，溫度會熱些，不像表弟那麼淡淡然。」 Lokman 雖有舞台劇演出經驗，但排練時聽到演員講起演藝學院歌劇院這個場地很大時，都有點心怯：「聽到嗰陣時我都有少少驚，但一直想挑戰。」

Lokman笑言今次在《關於那隻龜回魂的故事》擔任搞笑擔當。

Lokman家中養有3隻貓，是愛貓之人。

Lokman在《關於那隻龜回魂的故事》挑戰飾演「表弟」，是一名任職看更，躺平佛系的廢青。

Lokman︰「我覺得他（表弟）在這個家庭裏，似小精靈旁觀晒所有事，看着大家的磨擦，然後才輕輕出手解決問題。」

梁仲恆未夠班養寵物

相反，梁仲恆近年頻頻踏足演藝學院歌劇院，他大讚說：「都幾好，又夠斜，又不會覺得好遠，就算最後一排，都不會覺得好遠。」梁仲恆今次在劇中扮演一位動物傳心師，同時亦與阿祖飾演一對同性戀人，「我不是他們屋企的一分子，但好想加入這個家庭，亦會跟所有人都有對手戲，就算跟表弟 Lokman 都會有一場戲。」本身沒有養動物的他，坦言喜歡動物，但自覺未有能力負這樣重大的責任，「好驚，我自己對自己都冇信心。」

梁仲恆坦言喜歡動物，惟自覺未有能力負這樣重大的責任。

《關於那隻龜回魂的故事》走溫情喜劇路線，楊樂文、梁仲恆要令讓觀眾又笑又喊。

阿祖與梁仲恆在《關於那隻龜回魂的故事》中扮演一對同性戀人，所以合照也要製造曖昧氛圍。

6 人突變 7 人團隊

Lokman 憑舞台劇《我推的男子》首獲提名爭劇帝，原來阿祖是看過此劇後，發現 Lokman 可塑性甚高，「選角時 Melody 已高度推薦 Lokman ，當時我不肯定，因為純粹我不認識他，而原先劇本甚至沒『表弟』這個角色。」相約吃飯後，他馬上認定 Lokman 非常適合，更提議為他度身訂造一個廢青角色，「對 Lokman 來說，他會覺得好好玩，冇嘢要解決，負責出來攞彩，係一粒笑彈。我跟 Lokman 講的時候，他的眼睛發光，我就知啱啦，於是即刻改劇本，再加呢個角色落去。」他續爆：「本身因 budget 問題諗住 6 個人做，之後加 Lokman 變咗 7 個人做，但我覺得這個選擇係好好。」

至於梁仲恆則一早已在阿祖選定的名單上，當時阿祖身處外地，於是與梁仲恆透過 Zoom 見面，阿祖表示本來準備好要花一番唇舌游說對方，誰知梁仲恆聽完劇本後，爽快一句：「我做！」原來他很少在舞台上演喜劇，難得機會。於是火速成事。阿祖更大讚這個配搭非常好，「兩個表面 cool cool 地，但係兩個內心都幾有熱度，咁先可以做到感動人，又有溫度的 show 。」

雖未曾經歷與愛貓生離死別，但Lokman在籌備舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》時已開始調校心態，學習怎樣面對。

阿祖表示看過《我推的男子》後，就深覺Lokman可塑性強。

阿祖指舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》的創作靈感源自，他與已離世愛犬之間的真實經歷。

小儀另一面向

小儀向來是大家心目中的開心果，今次闊別 13 年再踏舞台， Lokman 表示非首次與她合作，小時候已參加過《森美小兒歌劇團》，「小儀冇乜點變，感覺、氣氛、氣場都係咁。」他又大讚這個班底：「每次去做宣傳都好好玩，圍讀時大家彈性好強，個個都勇於去分享，冇乜計較，能量好高，我都好期待真正排練時嘅火花。」梁仲恆則是首次跟小儀合作 ，「我認識小儀都是在螢幕上，或者電台節目中的她，大家都知道她鍾意嘻嘻哈哈，我好期待在劇中看到另一個面向的小儀，圍讀時她給我的感受已經很不同。」

Lokman、阮韻珊、倪秉郎、阮小儀、阿祖、梁仲恆、胡麗英和導演陳焯威首次圍讀《關於那隻龜回魂的故事》劇本，已經好有火花。

梁仲恆指圍讀時已覺小儀本人有別於幕前形象，希望合作下來會發現她的另一面向。

帶定紙巾入場

最後，被問到最想觀眾在舞台劇帶走甚麼訊息？梁仲恆答得乾脆：「想大家睇得開心。」 Lokman 則大爆圍讀時已相當感動，相信排練之後感受只會更深，並奉勸觀眾最好帶定紙巾入場。至於阿祖就說，「希望觀眾能帶走的可能是一個笑、一滴眼淚，又或者一種窩心的感覺。」他補充道：「寵物唔係人人有，但家人就一定有。我們是通過寵物講一家人的故事，我自己係有共鳴，第一次睇劇本係有喊，希望大家睇嘅時候都覺得滿足。」

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》即將上演！