盧廣仲紅館尾場個唱考驗歌迷音準驚呼「大癲」 三度Encore觀眾15分鐘不願離場 約定每年紅館見

台灣「三金天王」盧廣仲一連三晚在紅館舉行的《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會，昨晚圓滿結束！尾場林家謙、曾比特捧場。台灣新生代創作男歌手兼師弟呂允繼續擔任暖場表演嘉賓，打頭陣獻唱了《空拍》及《回郵》兩首歌曲，之後又以廣東話跟現場觀眾打招呼，又感謝師兄盧廣仲及公司給他這次表演機會，並表示5月9日會來香港辦專場演出。接着播出歌曲《太陽與地球》的MV後，化身音樂調酒師的盧廣仲，以歌曲《一夜一夜一夜》為演唱會揭開序幕。

盧廣仲歌迷情緒高漲

來到尾場，現場觀眾情緒特別高漲，盧廣仲在獻唱《死在你的胸懷》時，突然考驗歌迷音準，他唱一句，要觀眾跟着唱一句，即使有幾高音，觀眾依然跟到，他也忍不住以廣東話笑說：「大癲！」為紀念已故好友方大同，盧廣仲繼續以組曲形式，演繹大同的歌曲《Lovesong》、《才二十三》、《愛愛愛》、《蘇麗珍》、《好不容易》、《為妳寫的歌》向故友致敬，部分觀眾亦被忍不住落淚，場面感人。緊接着獻唱《我愛你》、《早安，晨之美！》兩首輕快歌曲時，歌迷的情緒再次高漲起來，盧廣仲亦不時跑來跑去，走近台邊與粉絲互動，亦突然高呼：「Hong Kong！」穿上白色短身恤衫的盧廣仲不時露出結實腹肌，期間興奮得跪在地上，與粉絲一齊原地跳，之後又拿着「咪Stand」揮舞，全場high爆！

盧廣仲自我挑戰不抱結他

狂歌完一輪後，盧廣仲繼續晒廣東話向觀眾說：「點先？」有粉絲大叫「我愛你！」他亦以廣東站回應：「多謝晒！」之後他又自我介紹：「我是小隊長盧廣仲，香港的朋友，我回來了！yeah～」他表示自己唱歌快20年了，覺得自己的聲音和唱歌的能力一天天進步，但覺得仍可以更好，相信大家也有在努力的事情，希望大家都跟他越來越好。他亦謂自己過去沒有自信，欠缺安全感，演出時一定抱着結他，今次不拿結他唱歌，是自我挑戰成功。他亦笑問粉絲：「每年都約你哋來呢度唱歌手好唔好呀？」他表示今次是他第一次在紅館演出三天，對他來說這不只是工作演出或體驗，是人生的過程。他續說：「我第一次來港唱歌，在廣東道Hard Rock Cafe，是一個一、二百人的場地，有些事要慢慢堆疊，就像今天是星期天，如果沒經歷星期一至星期六，也不會來到禮拜天。」他說罷台下觀眾也忍不住哈哈大笑。

盧廣仲演唱會三度Encore

在Encore環節，盧廣仲獻唱《刻在你心底的名字》後，從褲袋取出一張「貓紙」逐一鳴謝贊助單位，然後問現場觀眾：「我的假髮很好看嗎？」之後又突然率領全場觀眾大玩人浪，繼而送上歌曲《太陽與地球》與一眾樂隊90度鞠躬道謝，然後再說：「謝謝大家，我愛你！下次見！」在粉絲的呼喚下，盧廣仲再度出場二度 Encore，並送上《Nice to meet you》，及自彈自唱《慢靈魂》，臨走前又再跟觀眾道別：「下次見！」不過，一直未捨得離場的歌迷，不停大叫Encore，成功呼喚了他再走上台，歌迷仍不肯離開繼續大叫Encore，小隊長竟再出台，問大家現在幾點？三度出來Encore的他，最後送上《大人中》為香港站的演唱會劃上完美句號。完場後，不少歌迷仍留在場館近15分鐘不願離場。