小豬入行30年 學會工作與生活並行 靠意志力抗憂鬱 與媽媽的病共存｜名人雜誌

「台灣舞王」羅志祥（小豬）相隔12年重返紅館，將於6月13日舉行《2026羅志祥30th巡迴演唱會》香港站。羅志祥出道30年，他坦言演藝路並非一帆風順，曾歷經3年沒工開需向朋友借錢，簽名會僅得3名粉絲，又被叫「票房毒藥」等等……早前在陪伴患阿茲海默症的媽媽時，更意外發現自己有「微笑憂鬱症」，他透露現時已經停藥，靠自己的意志力克服，已找到了情緒出口，更學會跟媽媽的病共存。撰文：娛樂組 攝影：林賓尼

小豬坦言以往自己是工作狂，但如今會放慢腳步，工作與生活並重。

這一次演唱會的主題是30周年，羅志祥表示：「出道到現在已經30周年了，這個主題很明確。然後也很希望，不管你是從哪一個時期開始喜歡我的，或者是聽我的歌，我都希望可以在同一個空間裏，一起找回當時的青春。」

被問及30年演藝生涯的最高峰，羅志祥沒有給出一個具體的答案：「高峰其實很難定義，你在每一個階段都有可能覺得這是高峰。可是到了下一個階段之後，你又會想這個高峰有沒有贏過上一個。」對他而言，真正的高峰時刻並非來自任何成績或獎項，而是作品被喜愛的瞬間：「每次的高光時刻，不是因為你的成績有多好，而是你的作品大家都喜歡，這才是一個讓我比較滿足的東西。不管今天是拍戲、音樂作品還是綜藝節目，得到觀眾喜歡和支持，我覺得這都是很高光的感覺。」

冇工開被噓的時候

然而30年的路上並非只有掌聲，他自爆曾經歷長達3年沒有工作的低潮期，「那個時候沒有工作，你只能騙媽媽，說我現在要出去工作。我當時跟朋友借錢，然後把錢給媽媽說，這是我這個月的工資。」

然而更讓他難受的是媒體所給的「票房毒藥」稱號，以及出席綜藝節目時觀眾的直接反應，那時候只要主持人介紹他出場，現場就會傳來噓聲：「會難過啦，就是覺得怎麼會這樣？所以那時我都故意叫工作人員不要叫我的名字，我默默的走出來就好。」

從乏人問津到萬人朝聖

羅志祥又憶起當年推出第一張專輯《Show Time》時，在各唱片行舉辦簽名會僅得3至6個歌迷到場，但從3個歌迷開始，到後來簽名會要從下午開始簽到凌晨3、4點，最高紀錄2萬多張，他笑言：「手都快廢掉了！」然而，這一切經歷亦讓他醒悟，徹底改變了對歌迷的態度，更變成現在的寵粉王：「我曾經都有不寵粉過，剛出道時還年輕，覺得自己很紅，歌迷經常跟着，連我去便利店都跟住，就叫歌迷不要跟。有時候他們會守在宿舍門口，我宿舍在一樓，有時我沒穿衣服就去後陽台曬衣服，歌迷就這樣探出頭來喊『小豬！』，嚇得我趕快拿東西去遮，趕快跑掉。那時候以為自己很紅，但當歌迷慢慢離開，轉去追別的偶像時，就覺得歌迷的重要性很大，我才明白不應該用那種態度，要雙向的。」

疫情來襲學識慢下來

羅志祥出名是個工作狂，唱歌跳舞、主持、演戲，涉足多個範疇，以往只專注工作的他，經常飛來飛去，家就像酒店，換完行李隔天又走；但疫情的來襲讓他慢下來，也有了新領悟：「現在我47歲，快48歲，我希望工作跟生活可以並重。以前年輕，可以拼命做想要的工作，想要得到很好的成績，但現在我覺得工作跟生活並存，那個感覺會讓我更有energy。」現在的羅志祥有養狗、打高爾夫球、滑雪，嘗試過去因為忙碌而錯過的事物：「你會覺得人生原來還有這麼多東西是還沒嘗試過的。」

羅志祥更坦言，藝人工作未必長久，因此許多人發展副業，他藉着藝人身份嘗試服裝、餐飲等，從中學習很多，並笑言當藝人生活白癡很多，一切助理安排，但面對不同領域要自己接受，他自認仍不太會煮飯和繳費。

媽媽腦中再沒煩惱

去年，羅志祥分享了媽媽患上阿茲海默症（俗稱老人癡呆症）的消息。談到此事，他語氣平靜兼溫暖地說：「你去怨天怨地都沒有用，要接受，跟它共存。」他表示看到媽媽的X光片中腦部開始萎縮，出現空白區域時，反而覺得是好事：「因為我媽以前太操勞了，太多的煩事在她的腦海裏面。她到處去救流浪狗，一通電話就馬上處理，連旅遊時都在打電話。現在她輕鬆了，這樣我蠻開心的。」

情緒出口就是Shopping

而在陪伴媽媽治療過程中，羅志祥意外發現自己亦患有「微笑憂鬱症」，他坦言起初很抗拒，後來想可能是太擔心媽媽所致。他透露曾吃完藥後無法工作，整個人變得緩慢、講話像笨蛋一樣：「我就乾脆不吃了，靠自己的意志力去克服它。」現在他找到了情緒出口，也學會與媽媽共處，情況好轉很多。

至於，羅志祥的出口是甚麼？他的答案卻令人會心一笑：「買東西，這是一個很棒的出口。你專心購物，這個就會讓自己心情變好。」他續開心分享最近發現的小物，用來遮住窗簾縫隙漏光的磁鐵，「一組才60塊人民幣，我買了好多個。」

想活在粉絲青春回憶中

對於一直不離不棄的粉絲，羅志祥坦言：「我都是用行動去做的，比較不會用言語。每一次說這個，我都會覺得很害羞。」他特別提到最近有很多00後、05後的年輕粉絲開始喜歡他，讓他既驚訝又開心，「他們說考古。可能小時候看過的節目當時不懂，長大後重新再看，哇！就喜歡上我了。然後上網Google我很多表演，來跟我說他是這一、兩個月內才開始喜歡我的，我會覺得很開心。」

他續對粉絲說：「謝謝你們，不管你們從甚麼時候開始支持我，聽我的音樂、看我的作品，我都希望在你們的青春回憶裏面，都有我的位置存在。」最後，他期待在香港演唱會與歌迷的互動，並笑指：「觀眾越熱情我就越high，如果不熱情，我可能會播放佛經，讓大家想一下自己在未來的一年可以做甚麼。」

髮型：Cora 髮型：Fiona 造型：Lin Xiu Wei

鳴謝：Sky Express Creations

