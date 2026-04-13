吳業坤挑戰「負評」豬扒及肚痾海鮮檔 中伏食到反白眼 江美儀爆食評金句：更年期嘅菜

江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤首次合作擔任主持綜藝節目《試真D》，幾位「星級試伏員」將帶領觀眾深入深圳、潮汕、佛山、江門等廣東省多個城鎮，食勻備受熱議或評價兩極的食店！下周一首集為大家出動的「試伏員」有江美儀、周嘉洛及吳業坤，他們深入珠海，先後為大家挑戰了評價兩極的厚切豬扒店、在平台累積4000多條評論、有網民聲稱食到肚痾嘅的海鮮大排檔；以及1000多條評論中只有7個差評的靚裝素食餐廳，期間三人一度食到反白眼、五官移位、蘭花手、懷疑人生兼陶醉萬分，齋睇表情都感受到試伏過程高潮迭起。

坤哥、嘉洛全單照收吞落肚

試伏期間，三位主持絕對是真心話傾巢而出，江美儀直指某食店的菜食落有「更年期」感覺之餘，又大嘆某食店的菜式擺盤像垃圾桶，聽落極度驚嚇。但更驚嚇的是，無論食物外表或氣味有多趕客，坤哥及嘉洛都會全單照收吞落肚，當中包括「真沙蟲刺身」；而二人之中尤以坤哥最為大膽，即使手持海鮮凍冰冰兼腥味濃，他都甘願為試伏冒險吞落肚，而且食欲還相當的好，異於常人行徑一度令美儀姐笑個不停。去到邊都無負「氣氛擔當」之名的坤哥，試食期間還突然心血來潮展現大肚腩，相當矚目，更搞笑謂：「我唔食，佢都要食。另一搶焦位，則落在周嘉洛的超強巨胸及麒麟臂，二人一個Fit一個Fat絕對相映成趣。

江美儀爆自身「奇異飲食經驗」

為了令「試伏員」更了解自己使命，製作組出發前刻意召開作戰會議，期間除江美儀爆笑提問：「可唔可以保障我人身安全？」引發關注，美儀姐更大爆自身「奇異飲食經驗」：「人生點都要試一次（食蟲），我講真，我沙蟲食過，蠍子食過，仲有蛇同龜。」而坤哥席間亦有自爆驚人死穴：「我好驚呀，我唔鍾意一個人瞓！」，嚇到江美儀當堂眼凸，十分搞笑。