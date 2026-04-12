《正義女神》「少年犯」 剖白角色笑與淚 由試鏡到驚艷觀眾 感謝前輩照顧提攜｜名人雜誌

由視后佘詩曼、陳煒、許紹雄、譚耀文、周嘉洛、蔣祖曼等主演的《正義女神》，除了有一眾好戲之人坐鎮，劇中因各種遭遇而成為少年犯的演員，亦受到觀眾們的注視，劇中10多宗重大案件由16位少年犯擔演單元主角，在法庭內外傾盡全力演出，令頒下的判決更為動人。劇集播出後，劇中「少年犯」大受讚賞，觀眾大讚選角出色、演員演出亦非常用心，今次五位「少年犯」劉倬昕、施焯日、劉頌鵬、吳文懿以及馮皓揚，齊與觀眾分享拍攝點滴。文：李文偉、圖：林賓尼

（左起）劉頌鵬、吳文懿、劉倬昕、馮皓揚及施焯日演活了誤入歧途的「少年犯」，演技大獲認可。

五位前途無量的年輕演員，感謝獲得監製、導演及同劇前輩的照顧與指點。

五人齊與觀眾分享拍攝點滴。

劉倬昕預告「高成彬」回歸鬥阿佘



在首集極速爆紅的「高成彬」，冷血扭曲的表情觸及觀眾的心魔，角色由劉倬昕反串演出，她透露與眾少年犯一樣，獲總監製鍾澍佳邀請試鏡而取得角色：「第一次演有名字的角色，試鏡時收到7份劇本，角色有男有女，我傾向演男角色，當中最喜歡是許紹雄前輩的兒子知行，後來佳導（鍾澍佳）說想見我，想我演高成彬這個角色，佳導也問會不會覺得這角色太困難？然後一直與我對戲嘗試。」劉倬昕指第一次收到屬於自己的劇本，很開心地在劇本上寫上自己的名字，而今次最困難的地方，就是首集的法庭爆喊戲，她在現場獲佘詩曼親自分享心得，投入角色後，在座位上與演母子的陳煒相望，淚水便忍不住爆發。劉倬昕雖是犯罪學畢業，但作為演員則仍很青澀，因此演出時很大壓力，她澄清平日個性活潑，又笑言：「觀眾反應我沒太大壓力，因為我知道有很多人演過類似角色，只要比較我一定輸，但見到播出後很多觀眾睇到，更會二次創作高成彬的下場，多謝大家的支持。」又感謝陳煒戲裏戲外對她的愛錫：「煒哥對大家都很好，她知道我喜歡零食，即使拍攝現場我被佳導隔開來，不准跟其他人講話，會收起來偷偷叫我自己去拿。」至於高成彬會否落得應有下場？劉倬昕預告角色將想盡方法回到大家視野中，象徵「言官」佘詩曼內心遺憾的「他」即將捲土重來。

她透露與眾少年犯一樣，獲總監製鍾澍佳邀請試鏡而取得角色。

劉倬昕指第一次收到屬於自己的劇本，很開心地在劇本上寫上自己的名字。

劉倬昕（左）在「天台殺人案」反串演男生，感謝飾演其母親的陳煒戲裏戲外的愛錫。

施焯日大爆面試「不合格」

施焯日在法庭上與佘詩曼交鋒的崩潰戲亦贏得掌聲，成功從劉倬昕手上「接棒」令觀眾更期待各少年犯的表現。施焯日指當日與大家一起找佳導去試鏡，過程對他而言非常可怕，「少年犯坐一邊，幕後導演監製坐一邊，逐個去試演並拍攝紀錄，結果佳導看了我的片段，沉默了一陣子才說不合格，再想想怎樣去做，當下真是晴天霹靂。」施焯日指角色最困難是對白少，很多時候都依靠對方的對白，做出反應和表情去交代內心想法，最終拎住劇本，思索了一段時間才交出最好表現，讓幕後團隊選擇了他。施焯日又指自己為角色加了很多細節，着觀眾回去翻睇認證，「姚振銘這個人講大話不眨眼，到最後面對言官（佘詩曼）才講真話，眨眼是不一樣的！」施焯日指劇本並非字字句句地交代情緒，很多細節交到大家手上去演繹出自己的版本，在演出上給予很多空間和信任，「像《正義女神》中的少年犯，相信是所有演員都夢寐以求的角色！這種沉重、病態的角色，可以盡情發揮所有的能量。」

施焯日指自己為角色加了很多細節，着觀眾回去翻睇認證。

施焯日指角色最困難是對白少。

阿佘點名讚「屋苑刀砍姊妹案」施焯日的法庭戲演技超班。

劉頌鵬感謝佳導信任



劉頌鵬劇中與蔡景行及劉俊亨合演典型的童黨「離島三害」，他指在眾少年犯演員中屬於年長一輩，除了減磅去配合演出外，如何精準捕捉到學生的純粹是最重要的工作，加上與兩位拍檔年紀有差距，事前很擔心三人間的能量會否有差別，結果三人在法庭上互相指控的場面，成為了單元中最吸引觀眾的一場戲。劉頌鵬參與過兩季《新聞女王》以及《黑色月光》的演出，他感謝佳導一直以來的信任，以及佘詩曼如大家姐一樣帶領所有演員，「佳導和佘詩曼一直俾很多信心我們，在法庭上台前幕後都很配合，一直令整個場景都很安靜去讓我們入戲，到我準備好了，演我媽媽的袁潔儀前輩，講了一句『仔呀，你一定無事，唔使擔心！』這句話令我完全進入角色，眼淚都收止不住，去將佳導想我展現出來的情緒都投放出來。」

他指在眾少年犯演員中屬於年長一輩，除了減磅去配合演出外，如何精準捕捉到學生的純粹是最重要的工作。

劉頌鵬參與過兩季《新聞女王》以及《黑色月光》的演出。

劉頌鵬（左）與劉俊亨（中）、蔡景行的「離島三害案」回響好大。

吳文懿憶許紹雄溫柔提攜



吳文懿透露與佳導見面後，得知對方已有心儀的角色安排給她，「這個角色有點難演，需要揣摩內心想法，洗腦自己愛上對方去否認這份遭遇，而在法庭上要將內心的秘密慢慢地讓觀眾知道，到最後崩潰。和其他少年犯不同，我的法官是許紹雄，我很多謝這個安排，他的慈祥、看着我的眼神，在這麼慘的經歷用溫柔回應我，很幫助到我入戲，將我的想法慢慢帶出來。」吳文懿透露是第二次獲得有名字的角色，當中更有豐富故事讓她去演繹出來，令她特別珍惜，「希望角色不是因為我而變差，我盡了很大努力去演。」她又指事後曾問佳導為何找她演，對方着她不要嬲，因身形微胖適合角色。談到已故的許紹雄前輩，吳文懿感觸表示：「拍完法庭戲，我有想過與前輩合照，但不想打擾他休息，想說以後見面再影吧一定有機會，未想到沒有下一次，很想和他再講一聲『多謝』。」

吳文懿透露是第二次獲得有名字的角色，當中更有豐富故事讓她去演繹出來，令她特別珍惜。

她指事後曾問佳導為何找她演，對方着她不要嬲，因身形微胖適合角色。

吳文懿（左）擔正「少女殺嬰案」主角，自爆當初因身形微胖而得到演出機會。

吳文懿特別感謝飾演法官的許紹雄，用眼神幫助她入戲。

馮皓揚演奸角過足戲癮



童星出身的馮皓揚擅長詮釋內心陰影或身心障礙角色，在少年犯名單當中出現，演出想必令觀眾們期待，尚未登場的他預告將在劇中飾演內心扭曲的少年犯張景翔，有望成為「高成彬2號」，將劇情帶入另一段高潮。馮皓揚透露獲佳導邀請演出，「見到高成彬的演出和觀眾的反應，如果我無份參演一定很可惜！我自己很喜歡這題材，加上有佘詩曼自己都很想參與。」 馮皓揚指一直只關注演技上的評價，沒想到這次內地觀眾搶先看後，都指他「漲」了不少，笑言今後也會有包袱。他又指今次很難得可以與眾多年紀差不多的演員，去分享這個演少年犯的機會。除了演奸角過足戲癮外，馮皓揚也很替大家得到這個機會而感到開心，又笑言希望能有第二輯。

童星出身的馮皓揚擅長詮釋內心陰影或身心障礙角色。

馮皓揚指一直只關注演技上的評價，沒想到這次內地觀眾搶先看後，都指他「漲」了不少，笑言今後也會有包袱。

得過金像獎「最佳男配角」的馮皓揚（右），在「非法處理屍體案」中大晒演技。