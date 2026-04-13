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佘詩曼難忘拍《宮心計》壓力爆煲失眠半年 親揭22吋「佘腰」之謎：我食極唔肥

影視圈
更新時間：00:15 2026-04-13 HKT
發佈時間：00:15 2026-04-13 HKT

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（12日）一集嘉賓，是《正義女神》主演佘詩曼及譚耀文，負責向兩人問問題的嘉賓，則分別有黃宗澤、草蜢、陶大宇、黎耀祥、文頌嫻、何廣沛，及與阿譚合作無間的梁小冰。

譚耀文讚阿佘落淚Timing超精準

向來快人快語的阿佘，今次將先後回應「高超落淚技巧」、「立定遺囑」、「7日時間背100頁對白」及「食極唔肥」等多個傳聞及熱話。談到喊功，阿譚大嘆阿佘落淚Timing超精準：「佢真係可以去到邊一秒要喊，就撳掣可以喊架喇。」區永權聞言即打蛇隨棍上追問，指曾有《宮心計》幕後指出，阿佘對劇本時不但主動問工作人員「邊一句要喊，更會問埋「要左眼還是右眼（落淚）。」到底阿佘會點回應？而談到《宮心計》，阿佘坦言由於監製要求高壓力爆煲、故拍畢後依然因壓力關係失眠長達半年，後求診中醫的答案是「好似跑車開咗turbo唔識停」。

佘詩曼食極都唔肥

至於被閨密文頌嫻「指控」為何食極都能擁有「千年佘腰」？阿佘忍不住開心謂：「我真係食極都唔肥，同埋我一定要食消夜！」阿佘更細述如果不吃消夜，她會如何跌入「為食地獄」，而且更會有後遺症：「如果我唔食消夜就瞓覺多過兩、三日，我係會瘦架。」而當阿佘說出吃過「最Heavy的消夜」是甚麼時，全場更陷入瘋狂尖叫，阿譚又忍不住：「可唔可以借啲DNA嚟驗吓？」阿佘最終更會親揭之所以擁有這樣體質，全因一次極致的拍劇經歷！

佘詩曼分享「背默大法」

此外，阿佘還應何廣沛要求，開心Share「超認真劇本背默大法」：「我坐車係唔講嘢架，咁我前面有一疊通告單，我就會反轉佢嚟係咁寫係咁寫，寫完一次背完啦，再寫一次、再寫一次、再寫一次。即係一段（對白）我寫五次、六次，咁就一定記得啦。」另製作組還找到了阿譚當日參加《新秀》時，所表演的超精采後空翻，以及阿佘當年拍攝《無名天使3D》時的超高難度飛天遁地動作場面，阿佘更會大談當年忙到冇覺瞓的拍劇辛酸史。

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