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VIVA備戰英皇家族騷嗌緊張 首去啟德睇師兄謝霆鋒個唱大感震驚

影視圈
更新時間：23:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：23:15 2026-04-12 HKT

英皇娛樂為慶祝成立25+周年，將於下月3日及4日在啟德體育園主場館舉行「25+英皇群星演唱會」，為隆重其事，今日（12日）在觀塘舉行「EEG 25+ Busking」，泳兒(Vincy)、女團VIVA、黃明德、黎展峯(Andy)、洪助昇（Aiden)等旗下歌手現身參予演出、吸引了大批粉絲到場支持。VIVA 4位成員VALC（張鈊貽） 、Carina（李晞彤）、Ada（姜咏鑫）、Macy（馬思惠）唱出《FOMO》、《不夠浪漫的我們》，以及首次公開演繹跳唱歌《BABYSavage》。

VIVA首到啟德表演開心又期待

提到首次到啟德表演，VIVA直言感到超級開心又期待。她們表示第一次去啟德是看師兄謝霆鋒的演唱會，坐在觀眾席上看時感到好震驚，想像不到自己站在台上會是怎樣，所以真是好期待。對於王雙駿辭任演唱會音樂總監，會否受到影響？Carina表示不太清楚演唱會的流程，又指自己剛完成舞台劇演出，演唱會細節仍在討論階段 ，她們表示作為新人都是聽從公司安排。

VIVA成員經常到訪Macy家中

對於師兄張敬軒近日取消關注 IG內多位好友，以及會否支持師兄擔任保安局「正向引導」項目導師，她們表示：「我哋未完全了解件事，所以都唔評論太多。」她們亦透露師兄軒仔在她們初出道時，曾借出自己的studio給她們練習和拍「團綜」，所以都好尊重對方。問到如果軒仔帶團到內地文化交流，她們會否參與？身為順德人的Macy指跟VIVA相處已經是文化交流，Ada則表示她們有時間都會去Macy屋企玩。
 

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