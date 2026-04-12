Suede闊別10年唱爆西九 重現招牌式Fing咪動作 與歌迷台下互動掀高潮

英倫殿堂Britpop樂隊Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》昨晚在西九文化區安盛竹翠公園圓滿完成，亦是Suede相隔整整10年載譽歸來舉行巡唱，這晚全場爆滿，觀眾年齡群有老有嫩，由此可見Suede的音樂橫跨30載，影響着不同歲數的歌迷。當樂隊亮相台上，全場觀眾即時尖叫並從座位站立起來，主音Brett Anderson 為大家送上最新專輯《Antidepressants》的《Disintegrate》和同名歌曲，接着來自樂隊出道初期的《Trash》、《Animal Nitrate》引來全場大合唱，像在為Suede的演出吶喊助威。

Suede將再訪內地四個重要城市

今次Suede的舞台設計非常簡潔，沒有花巧的裝置，純以精采的Live音樂打動全場觀眾。樂隊共獻唱了接近20首歌曲，Brett毫不吝嗇在台上施展他招牌式的Fing咪動作，而且他全晚彷彿有用不完的精力邊跳邊唱，帶動全場氣氛由開場High 至完場。Brett 在分別獻唱《Saturday Night》和《Beautiful Ones》時，他更特別走到台下和觀眾互動，讓大家感到驚喜，最後樂隊以一曲Life Is Golden 為全晚演唱會畫上了完美句號。完成香港站巡唱後，Suede將再到訪內地四個重要城市，包括上海（4月15日）、杭州（4月19日）、北京（4月23日）和廣州（4月25日）。

樂迷情緒高漲，差不多全晚都是站起來睇騷。

舞台沒有太多花巧，純粹以歌會友。

Brett走到台下跟觀眾互動。

Suede相隔10年再次齊人來港開騷。