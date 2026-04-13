《四葉草》李雨陽冇戲拍愧對兒子？揸車接送長者維生 曾生意失敗借40萬周轉

47歲的李雨陽，憑2003年的TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》為人熟悉，成為80、90後的集體回憶。但他離巢過檔至HKTV後，演藝事業備受打擊，曾向財務公司借40萬周轉，之後開食店賣雞，卻又遇上疫情結業，雖然現時跟著譚詠倫的明星足球隊，間中都有商演活動，但現時他主力是當職業司機駕車搵食，而且昔日的俊男，現時一頭銀白髮，面容變得飽滿，令網民回憶崩壞。

李雨陽曾借財務公司40萬周轉

李雨陽的演藝生涯起點頗高，當年TVB受台灣偶像劇《流星花園》熱潮啟發，決定開拍屬於香港的偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》，李雨陽成為其中一員，當年他是擁有一頭飄逸長髮的俊男，俘虜不少粉絲。但在TVB的9年間，他始終未能獲得重用，至2012年，他離巢轉投香港電視（HKTV）本以為是新的開始，無奈天意弄人，HKTV最終不獲發牌，李雨陽曾透露，那是他人生中最難捱的日子，工作機會渺茫，為了周轉，更一度要向財務公司借貸40萬港元。

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李雨陽轉行揸車當職業司機

在人生最低谷，李雨陽沒有放棄。他後來遇到生意夥伴，夾份開食店賣雞，卻又因為疫情結業。他曾四出求助，但對方回應現時要小鮮肉演員，中年演員又會有內地人選。他憶述當時年幼的兒子問他：「爸爸，你現在做什麼工作？」他只能苦澀地回答在駕車接送長者，兒子再追問為何不在電視上看到他時，他內心感到一陣酸楚，只能回應兒子會一邊駕車，一邊重投演藝工作。

李雨陽與圈外女友育有一子一女

李雨陽緋聞不多，他於2017年與圈外女友鄭嘉詠結婚，同年年底誕下兒子天天。至2020年，李雨陽宣布太太誕下B女，湊成一個「好」字，現時李雨陽為養家四處奔波，被網民讚他好老公、好爸爸。

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