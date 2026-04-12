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洪助昇台上突向師姐泳兒「表白」 自爆凌晨傳短訊給對方獲回覆：我好感激

影視圈
更新時間：22:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：22:15 2026-04-12 HKT

英皇娛樂為慶祝成立25+周年，將於下月3日及4日在啟德體育園主場館舉行「25+英皇群星演唱會」，為隆重其事，今日（12日）在觀塘舉行「EEG 25+ Busking」，泳兒（Vincy）、女團 VIVA、黃明德、黎展峯、洪助昇（Aiden）等旗下歌手現身參與演出、吸引了大批粉絲到場支持，場面熱鬧。

Aiden獲Vincy影響最深

洪助昇打頭陣獻唱《憑實力單身》、《別想跟我在和好》及《生活復常》等歌曲，Aiden在台上突然向師姐泳兒「表白」，他說：「影響自己最深應該係Vincy前輩，其實啱啱入公司嘅時候，錄《憑實力單身》，搵自己嘅聲音獨特性好多質疑，成晚瞓唔着，我凌晨12點幾send了一個語音短訊俾佢，當時又驚又尷尬，最後Vincy凌晨4點半覆我，我記得佢係拍節目，所以佢收工凌晨四點幾先覆我，所以我好感激，我愛你呀泳兒！」而師姐泳兒則壓軸登場，以《感應》、《葉落冰川I》、《溝渠暢泳》及《所有遺失的東西》再度掀起現場氣氛！

泳兒自認黑面嚇怕後輩

2人一同受訪，提到台上Aiden以「我愛你」向師姐表白，令泳兒嚇一嚇。泳兒笑言凌晨是自己活躍的時間，很欣賞Aiden的主動，更自認黑面因而嚇怕後輩。Aiden笑言一直視泳兒為偶像，甚至電話鈴聲都是泳兒的歌曲。問到泳兒可曾遇過公開示愛？她指自己是內向的人，即使是朋友太熱情也會感到尷尬。

泳兒演出部分沒有影響

提到張敬軒將出任保安局「正向引導」項目導師，泳兒指有留意到，但交給公司和他本人回應比較好。至於軒仔也取消追蹤大量朋友關注，她表示沒查詢自己是否被取消，至於王雙駿辭任英皇25周年家族騷的音樂總監一職，她表示自己演出的部分沒有影響，對方仍會繼續協助她。

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