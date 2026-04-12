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朱敏瀚現身珠海推介「經港飛」 去機場多過返屋企 大讚「多式聯運」接駁極速便利

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-12 HKT

朱敏瀚(Brian)上星期六到珠海出席《家門口啟程 經港飛更輕鬆》活動，向大灣區朋友介紹香港國際機場完善的多式聯運服務網路及最新優惠政策，進一步提升大灣區旅客經香港出行的便利體驗，更在現場演唱了《我的宣言》及《歲月如歌》，又與觀眾玩遊戲，場面熱鬧。

朱敏瀚留意機場的消息

活動上，朱敏瀚說之前拍《飛常日誌II》時，基本上日日都在機場工作，笑言在機場的時間多過自己屋企，「所以去機場好似返屋企一樣，我好熟悉機場運作，亦會留意機場的消息，我知道香港國際機場同大灣區好多地方有聯運的服務，好想將這些咁正的服務推廣給大灣區的朋友。」

朱敏瀚為香港機場感自豪

除此之外，朱敏瀚不時到不同地方旅行或出埠拍攝，去到不同國家的機場，他說每次一落到地，就會為香港機場覺得好proud，「因為香港機場真係靚啲、正啲，無比較無傷害，至於香港機場點解咁好，因為我哋好多航班選擇，轉機又方便，同埋基本上我飛外地5次，總有一次會唔見行李，但我在香港機場無聽過話唔見行李，所以我覺得香港機場係一個好好的地方，仲有現在有港珠澳大橋，大灣區過來香港機場飛方便好多，經港珠澳大橋，或者快船就可以到香港機場搭飛機，甚至現在可以揸車，去到轉機停車場，如果我住附近，我肯定日日揸車，我今日都是經港珠澳大橋過嚟，真係好方便。」

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