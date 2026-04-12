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老牌影星John Nolan離世 侄兒基斯杜化回憶與他相處作安慰

影視圈
更新時間：21:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:15 2026-04-12 HKT

英國資深演員約翰路蘭（John Nolan）今日驚傳辭世，享年87歲。據指他於周六離世，死因尚未公布。約翰諾蘭是知名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）與導演弟弟Jonathan Nolan的叔叔，他長年參與兩位侄兒的影視作品，包括《蝙蝠俠》系列。

約翰遺作為劇集《沙丘瀚戰前傳︰預言》

約翰最為人熟悉的電影演出，包括基斯杜化路蘭執導的2005年電影《蝙蝠俠—俠影之謎》與2012年《蝙蝠俠—夜神起義》，當中他飾演「蝙蝠俠」韋恩企業董事會成員Douglas Fredericks。他又有份演出基斯杜化1998年的驚悚片《玩跟蹤反跟蹤》，以及2017年的《鄧寇克大行動》。在電視劇方面，他則於Jonathan創作的《犯罪預警》中擔任要角，飾演前MI6特務John Greer，在全劇5季中演出了28集。其遺作是2024年劇集《沙丘瀚戰前傳︰預言》。

基斯杜化發聲明

約翰畢業於著名的戲劇學校倫敦戲劇中心，是該校早期學生之一。他早年以舞台劇起家，曾飾演《羅密歐與茱麗葉》中的羅密歐，並因此加入皇家莎士比亞劇團（RSC）。70年代，他主演BBC英劇《Daniel Deronda》及迷你劇《Shabby Tiger》嶄露頭角。約翰遺下女演員太太Kim Hartman、兩名子女及兩位孫子。基斯杜化發聲明回應：「我叔叔約翰是我認識的第一個藝術家，他比任何人都教會了我更多關於在表演中尋找真理和創作成就中的快樂。我非常想念他，但我從與約翰的記憶中得到非常安慰，尤其是那些一起工作的回憶。」
 

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