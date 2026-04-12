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朱咪咪被「黑妹」李麗霞洩真實狀態生活照 罕脫假髮顯老態健康掀討論

影視圈
更新時間：21:30 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:30 2026-04-12 HKT

71歲的朱咪咪近年享受飴兒弄孫、半退休的生活，返新加坡定居多時，甚少在香港露面。近日與朱咪咪相識多年的好友「黑妹」李麗霞，在社交平台分享一張合照，因朱咪咪的一身打扮，意外引起網民熱議。

李麗霞出賣朱咪咪

「黑妹」李麗霞前日（10日）在FB分享朱咪咪的近照，見到在舞台上向來以華麗造型示人的朱咪咪，罕有地卸下假髮，穿上橙色碎花睡衣，以最真實的居家樣貌示人。朱咪咪與「黑妹」李麗霞坐在地上，旁邊見到一隻狗，朱咪咪慈祥地撫摸狗狗，展現貼地一面。

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「黑妹」李麗霞搞笑留言：「你哋睇到張相有咩感覺？」不少網民見到朱咪咪真實面貌，大讚：「看到『真』的一面，正呀！」朱咪咪外表現老態，但精神看來不錯，雖然身形較以往消瘦，但估計其狀況良好。不過也有網民指朱咪咪太瘦：「唔認得咪咪姐，太瘦了」。

朱咪咪減產享清福

而朱咪咪曾透露體重下降十多磅，主要是改變飲食習慣，晚餐減少食米飯，而且每年都會做身體檢查，結果一切正常，籲外界不用擔心。而朱咪咪近年放慢腳步，返回新加坡生活，與兒子修補關係，因當年工作忙碌，甚少時間陪兒子成長，導致母子感情疏離，故減產享清福彌補缺失的母子時光。

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