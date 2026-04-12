楊茜堯羅子溢為愛女辦夢幻生日派對 6歲羅翊心公主裝亮相 越大越靚一部位似足媽咪

藝人羅子溢與楊茜堯的寶貝女兒「小珍珠」羅翊心，即將在4月16日迎來6歲生日。為此，楊茜堯與羅子溢提早為愛女舉辦夢幻的生日派對。從楊茜堯在社交平台分享的相片可見，生日會以《魔雪奇緣》為主題。現場佈置了大量藍色與白色的氣球，配上精緻的雪花裝飾。身為主角的「小珍珠」，穿上了一身閃閃發亮的Elsa公主裙，頭戴精緻小皇冠，手裡拿著七彩波板糖，活脫脫就是一位從童話故事走出來的小公主，一家四口合照，幸福溫馨。

楊茜堯女兒小珍珠跟媽媽成個餅印

隨著小珍珠日漸長大，她的五官也越來越標緻，尤其是一雙精靈的大眼睛，跟媽媽可說一模一樣，而且小珍珠還有高挺的鼻樑和甜美的笑容。在其中一張母女合照中，楊茜堯從後溫柔地擁著女兒，小珍珠則乖巧地挨在媽媽懷裡，兩母女的笑容和神態都極為相似，完美遺傳了媽媽的美女基因。

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楊茜堯祝福女兒一生平安喜樂

楊茜堯亦在社交平台感性發文，為女兒送上最真摯的祝福：「生日快樂，我們親愛的珍珠。六歲，是童話開始的年紀。願妳眼裡有星辰，心裡有山海，被世界溫柔以待，也勇敢奔赴美好。」她感謝女兒的出現，讓他們平凡的日子變得閃閃發亮，並祝願女兒一生平安喜樂，自在成長。字裡行間充滿了對女兒無限的愛意，令人動容。

楊茜堯邀請洪永城一家出席生日派對

這次生日會相當熱鬧，楊茜堯和羅子溢邀請了圈中好友，當中包括洪永城和梁諾妍一家，他們帶著兩個女兒出席，讓「小珍珠」有一大班小朋友一同玩樂慶祝，難怪開心到爆。而陳自瑤、鍾嘉欣、黃翠如等好友也紛紛留言，大讚「小珍珠公主」越來越美麗，並送上生日祝福。

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