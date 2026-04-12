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關心妍明年入行25周年會開巡唱 廣州啟航香港為尾站 爆囡囡想上台：問我有無佢份

影視圈
更新時間：17:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：17:45 2026-04-12 HKT

關心妍（Jade）今日（12日）出席「玩出好心晴」校園計劃啟動禮，育有囡囡Jovia的關心妍，坦言從來不會給予壓力囡囡，就算默書都會以遊戲形式，做得好會獎勵對方，又指囡囡好動，亦喜歡打籃球、跳繩，就算將來想做運動員，也認為囡囡可以為向夢想進發，無論能否做到也會鼓勵囡囡。

關心妍盼盡快推出新歌

關心妍說：「我會陪囡囡跑步、跳繩，因為我隻手傷過，自己年紀有返咁上下，所以有時睇住佢玩。」明年是Jade入行25周年，她表示會舉行巡唱，廣州為首站，尾站則選擇香港，並希望盡快推出新歌，因為想歌曲想要有意思及鼓勵性，所以花不少時間搵歌。她說：「呢個騷係全新rundown，突破可能喺囡囡度，問我有無佢份？仲話會做啲好唔同嘅嘢。」
 

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