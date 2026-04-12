簡慕華因打波有網球手 笑老公非常嚴厲：做得唔好會直接鬧我

簡慕華上月首次參與匹克球個人賽事，笑謂學了6、7個月，自覺球技有進步，會繼續努力，望成為業餘球手，她早前透露因打波有網球手，表示經治療舒緩後已好了很多，現在已經不痛，相信現在肌肉力度更強而不再痛，又指經常與老公打波，讚他是一個好拍檔和教練，笑老公對她非常嚴厲，見她做得不對更會鬧她，「他知我做到又做得不好時會直接鬧我，我不會不開心，反而慶幸有他在旁邊鞭策我，因為不是太多人會同我講我的不足，他令我進步很多。」

簡慕華指保持心境開朗是年輕秘訣

簡慕華又指運動和保持心境開朗是年輕的秘訣，所以她對於即將踏入50歲一點也不擔心，笑謂球賽有不同年齡組別，認為自己比賽的年齡組別上有勝算，至於幕前工作，簡慕華表示對任何合作機會都很歡迎，但暫時未有洽談影視作品。



