TVB主播陳尚萱被集體欺凌？採訪潑水節遭圍攻全身濕透 曾到碼頭報道十號風球險甩頭盔

TVB主播陳尚萱昨日（11日）到九龍城採訪「龍城美食潑水泰繽紛2026」時，慘遭逾10名小朋友圍攻，手持水槍瘋狂向陳尚萱面部射水，更有人拎起紅色塑料盆（俗稱「膠兜」）向陳尚萱「兜頭淋」，導致陳尚萱全身濕透，非常狼狽，有網民將影片上載到社交平台，譴責小朋友玩過火，認為已達欺凌級數。

陳尚萱一度揮手阻止

在FB「寄寓記語」上，有一條由TVB女記者陳尚萱採訪時長約30秒的影片，當時陳尚萱手持咪牌，正在進行採訪工作，怎料遭到一班小朋友包圍，眾人拎起水槍對準陳尚萱的頭部狂射。陳尚萱一度用手掩面，仍未能阻止小朋友圍攻。

其間更突然有小朋友拎起「膠兜」向陳尚萱兩度倒水，從頭淋到落腳，又將「膠兜」放在陳尚萱的頭上，令陳尚萱狼狽不堪。陳尚萱一度揮手阻止，又示意「等陣先、等陣先，唔好住」，卻遭小朋友無視對待，繼續圍攻。

陳尚萱專業表現獲讚

有網民將影片轉發到Threads，直指小朋友針對陳尚萱：「玩針對噃！達欺凌級@龍城美食潑水泰繽紛2026」。不少網民為陳尚萱抱不平，譴責小朋友行為過份：「班細路似乎玩得有啲過份」、「兜頭淋水，咩玩法」、「冇家教」、「拍攝者不救」。另有網民大讚陳尚萱專業：「呢個記者專業，讚」、「TVB應該頒個勤工獎畀佢啦」等。

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陳尚萱2024年畢業於香港大學新聞及策略傳播學系，早在前一年已加入TVB做實習記者，由於英語流利，被安排同時兼任明珠台記者，從今年兼任明珠台《晚間新聞》及《天氣報告》主播工作。陳尚萱因笑容甜美獲網民關注，被稱為「四萬萱」。

陳尚萱蝦碌事件

陳尚萱過往在颱風吹襲香港期間，在惡劣天氣進行戶外採訪，其中最為人印象深刻，要數去年7月颱風韋帕襲港期間，陳尚萱在十號風球下，被派往紅磡碼頭進行現場報道，並為無綫新聞台、明珠台分別作雙語報道。陳尚萱當時被強風吹到左搖右擺，全程睜不開眼又要按實頭盔，更因風聲太大，要對對咪大聲報道。其間有疑似木板的雜物在其身旁吹過，陳尚萱淡定完成工作，獲網民讚是「MVP」級表現。

此外，陳尚萱亦試過蝦碌事件，於2024年中秋節晚上作明珠台現場直播報道時，切換畫面期間，疑通知失誤，陳尚萱不知道已開始直播，結果要由工作人員提醒，陳尚萱用廣東話問：「咩呀？吓？到我呀？」才轉用英語報道，「天然呆」的表現受網民歡迎。

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