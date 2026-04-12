Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳雲甫被網民投訴「衰到喝狗咁」 承認語氣過重：即刻同我講我會道歉

影視圈
更新時間：16:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-12 HKT

前香港先生吳雲甫近年轉型擔任健身教練及節目主持，最近被網民在社交媒體投訴在健身室態度惡劣，指他為了讓其學生使用器材，用極不耐煩及惡劣的語氣喝令他離開，形容其態度「衰到喝狗咁」，吳雲甫其後在帖文下親自留言道歉，解釋當時見到對方戴着耳機，情急之下語氣過重，承認自己沒有禮貌並表示歉意。

吳雲甫坦言表情兇狠咗

吳雲甫今日（12日）到鑽石山出席一個匹克球活動，他解釋說：「當時正使用器材訓練藝人，突然有人走來說他正在使用，但明明我見到之前是另一個人在用，我未來得及反應時，他又說剩最後一組，於是讓對方先用，他用完後就走到一邊，大家一直相安無事，誰知晚上就看到他出post，我看到後都很愕然，都有問當時在場的藝人覺唔覺我態度有問題，佢哋都話無，咁可能我當時操完機身水身汗，表情兇狠咗啲，如果佢即刻同我講，我都會即時道歉，現場解決就唔需要擺上網。」

吳雲甫已習慣網上的批評

講到此事後也有其他網民指他不禮貌，他表示不會不開心，已習慣網上的批評，反而很開心見到有人幫他出聲，又說如再見到對方不會尷尬，認為日久見人心，並謂可能也有以前在TVB工作的人說他不禮貌，他不反對這個說法，「我是I人，唔係好識主動同人social，同唔認識嘅人未必會主動打招呼，會招架唔住，但面對鏡頭知道要工作就不同，見到熟悉面孔都會主動打招呼。」另外，談到他訓練不少藝人參與HYROX比賽，他表示稍後也有意與其他教練組隊參賽，去年也曾與70歲學生一起參賽，笑指該學生訓練得差不多時提議一起參賽，他就陪對方一齊癲，稱是一個很好的經驗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
1小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
22小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
2小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
DSE考生深夜困廁所 慈父人鎖大戰失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
01:38
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
83歲仙杜拉罕有近照曝光 維持金髮潮look狀態驚人 曾患乳癌23年於家中跌倒
83歲仙杜拉罕有近照曝光 維持金髮潮look狀態驚人 曾患乳癌23年於家中跌倒
影視圈
8小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-11 15:47 HKT
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
影視圈
6小時前
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
生活百科
7小時前