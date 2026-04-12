吳雲甫被網民投訴「衰到喝狗咁」 承認語氣過重：即刻同我講我會道歉

前香港先生吳雲甫近年轉型擔任健身教練及節目主持，最近被網民在社交媒體投訴在健身室態度惡劣，指他為了讓其學生使用器材，用極不耐煩及惡劣的語氣喝令他離開，形容其態度「衰到喝狗咁」，吳雲甫其後在帖文下親自留言道歉，解釋當時見到對方戴着耳機，情急之下語氣過重，承認自己沒有禮貌並表示歉意。

吳雲甫坦言表情兇狠咗

吳雲甫今日（12日）到鑽石山出席一個匹克球活動，他解釋說：「當時正使用器材訓練藝人，突然有人走來說他正在使用，但明明我見到之前是另一個人在用，我未來得及反應時，他又說剩最後一組，於是讓對方先用，他用完後就走到一邊，大家一直相安無事，誰知晚上就看到他出post，我看到後都很愕然，都有問當時在場的藝人覺唔覺我態度有問題，佢哋都話無，咁可能我當時操完機身水身汗，表情兇狠咗啲，如果佢即刻同我講，我都會即時道歉，現場解決就唔需要擺上網。」

吳雲甫已習慣網上的批評

講到此事後也有其他網民指他不禮貌，他表示不會不開心，已習慣網上的批評，反而很開心見到有人幫他出聲，又說如再見到對方不會尷尬，認為日久見人心，並謂可能也有以前在TVB工作的人說他不禮貌，他不反對這個說法，「我是I人，唔係好識主動同人social，同唔認識嘅人未必會主動打招呼，會招架唔住，但面對鏡頭知道要工作就不同，見到熟悉面孔都會主動打招呼。」另外，談到他訓練不少藝人參與HYROX比賽，他表示稍後也有意與其他教練組隊參賽，去年也曾與70歲學生一起參賽，笑指該學生訓練得差不多時提議一起參賽，他就陪對方一齊癲，稱是一個很好的經驗。