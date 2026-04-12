何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹

賭王何鴻燊與二太藍瓊纓年約60歲的三女、信德集團執行董事何超蕸今日（12日）離世，信德集團已發出正式公告證實其死訊。賭王何鴻燊有17個孩子，二房藍瓊纓有四女一子，其中何超蕸是三女。藍瓊纓的四個女兒常常在媒體前露面，其中何超瓊和當藝人的何超儀曝光最多，而何超鳳被外界稱作何超瓊的左右手，工作能力高超。

何超蕸性格內斂畢生未婚

何超蕸是家中老三，從小性格有些內斂，畢生未婚的她，把一輩子都貢獻給了賭王家族事業，令人敬佩。何超蕸自出生起因行事低調，也沒有桃色緋聞，除了本職工作做好外，她還積極深造學習，獲得香港大學名譽大學院士，表揚其致力發展青年事務，她於2010年起擔任香港未來之星同學會的榮譽主席，而且延續家族傳統熱心慈善，為社會服務，她曾為平等機會委員會委員以及公民教育委員會委員。 何家姊妹何超瓊、何超儀及何超鳳當日一齊出席頒授儀式分享喜悅，面對鏡頭何超蕸露出了如小朋友一般的單純眼神。

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何超蕸跟家族成員賀何猷啟

已故賭王何鴻燊家族人數眾多，四房成員甚少公開合體，去年4月，三房的何猷啟成為東華三院董事會主席，當天很多家族成員都有出席，令三房人的家庭照罕曝光。何超蓮分享的照片中可見，二房的何超瓊、何超蕸、何超鳳及何超儀；三房的三太陳婉珍、何超雲、何超蓮、何猷啟；四房的何猷亨、何猷君、何超盈，家族逾10人同場，場面罕見。

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