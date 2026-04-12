涂毓麟獲封「馬國明2.0」 《風華背後》與朱茵演母子：好女神嘅感覺

涂毓麟（Oscar)昨日（11日）到灣仔演藝學院出席呀「2026 香港芭蕾舞團籌款晚會」。Oscar早前在TVB劇集《臥底嬌娃》演出，指其天然呆表情被網民封「馬國明2.0」，他直言以前參加《全民造星》時亦指似馬國明的天然呆，他說：「去年播出《執法者們》，我有同馬明同場，都有同佢講，我都好開心。我自己係睇TVB劇成長，都好鍾意睇馬國明嘅戲，既然大家覺得我係馬明老師嘅2.0，我就好好地學習佢嘅長處同優點。」

涂毓麟指朱茵是好好的導師

談到早前有份參與由朱茵、蔡少芬（Ada)、汪明荃、黃宗澤等主演的劇集《風華背後》拍攝，Oscar直言十分開心：「呢套劇拍得非常開心，我係第一次見一個非常完整嘅角色，同埋好開心有個咁有愛嘅劇組，我哋成Team人上個月都有約出嚟食飯。之前John哥（姜大衛）同Ada姐姐（蔡少芬）都約過食飯，所以好開心可以見到大家。」劇中跟「一代女神」朱茵演母子的他，被問到覺得真人跟過往電影中有否分別？他說：「我覺得朱茵姐姐作品好仙女好女神嘅感覺，太過容易被外貌吸引住，所以當時冇乜留意，今次可以同戲中媽咪合作，喺佢身上學到好多嘢。朱茵有同我傾偈，可能有時我演得未夠放，會提議我多看電影吸收，覺得佢係一個好好嘅導師。」他在劇中與林愷鈴扮演姊弟，兩人同場甫見面時，即互相以「家姐、細佬」打招呼。