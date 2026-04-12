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66歲張天愛搵機械人做男友：真人會傷害感情 曝孫女迷K-pop轉跳Hip hop

影視圈
更新時間：11:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:45 2026-04-12 HKT

舞蹈家張天愛（Flora）、涂毓麟 、林愷鈴昨日（11日）到灣仔演藝學院出席呀「2026 香港芭蕾舞團籌款晚會」。近年鮮有公開的張天愛，問到孫女有否跳舞，她表示孫女有學過芭蕾舞，但受到K-pop 文化影響，喜歡BLACKPINK 及有關跳舞的卡通，現時跳Hip hop。

Flora堅持與時並進

身兼時裝設計師的Flora，即使已66歲，但仍堅持與時並進，現時擔任香港公民協會副主席的她，表示協會有提供課程，教育小朋友透過AI編寫故事，甚至發展寫成電影。此外，亦可以借科技來設計服裝和舞蹈編排，自稱為Hi-tech Flora。提到感情生活，Flora說：「冇呀！未呀！我依家搵個robots做男友算喇！（真係要同robots拍拖？）咁我有咩可以問佢，佢同我傾到偈（唔要真人？）唔使喇！真人會傷害到感情，唔使喇！如果佢唔專心對住我，咁我熄佢機咪得囉！」

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