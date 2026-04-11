正義女神｜周嘉洛在意對手口氣讚阿佘夠清新 蔣祖曼孖陳煒練普拉提叫苦連天

周嘉洛與蔣祖曼(Joman)今日（11日）到觀塘為熱播劇《正義女神》宣傳，提到他們早前拍片分享指佘詩曼開工前後兩個人，更直指阿佘是「癲㗎」和「精神分裂」，嘉洛直指對方是「神級」，難以用一般字眼去形容對方。而Joman則表示：「我哋曾經都有問過佢，做過咁多唔同嘅角色係點做？佢話每一個都係我嚟。」

周嘉洛自爆聞過阿佘支筆

談到近日有網民指送佘詩曼機後，其外套及簽名筆都沾上了阿佘的香氣，Joman直言表示阿佘真係好香，而嘉洛說笑該網民嗅覺，更自爆有聞過阿佘用過支筆，但沒有聞到任何香味，又指自己沒有這個癖好。不過反而會在意對手有沒有口氣，他笑言：「阿佘從來沒有令我失望過，口氣清新。（拍Kiss戲遇到對方口臭點算？）冇問題㗎，我哋專業嘛，演員嚟嘛。」

蔣祖曼讚煒哥面不改容

蔣祖曼早前跟陳煒去做普拉提（Pilates），指煒哥的筋骨超鬆，動作優雅。她笑言：「開頭得我同煒哥去做，我喺隔籬唔敢嗌，我仲以為點解自己咁辛苦，旁邊的煒哥面不改容，我覺得佢連打乞嗤都係冇聲，之後同賴慰玲、陳曉華一起上堂，我哋3個叫晒，見到煒哥優雅做住動作，對住我哋微笑。」曾上過一課的嘉洛也笑言指完全感受不到煒哥的存在。