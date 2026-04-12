曾路得近照顯消瘦惹關注 曾歷乳癌、小產、抑鬱症 近年做《中年好聲音》評審獲激讚

曾路得（Ruth）除了是歌手，同時也是歌唱老師兼音樂組合「六啤半」成員，她將迎來69歲生日，近日獲好友為她提早慶生。從她在facebook分享的生日飯局照可見，頭戴黑帽的曾路得面露微笑，精神不俗，但臉頰略顯消瘦，身形似乎比以往清減不少。不過，對比上月她分享的演出照片，當時她仍面頰飽滿、身形圓潤，因此近照顯瘦可能只是拍攝角度問題。

網民力邀回歸《中年好聲音》

曾路得在樂壇地位備受尊崇，多年來除了擔任歌唱老師外，近年亦重返幕前，曾客串擔任《中年好聲音》系列的評審。她憑藉其專業、到位的評語，深受觀眾讚賞和喜愛，不少網民都紛紛在網上留言，表示希望她能回歸《中年好聲音4》，繼續為參賽者提供寶貴意見。

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曾路得曾因小產陷抑鬱

事業成功的背後，曾路得的人生亦經歷過不少驚濤駭浪。她曾分享，婚後曾不幸小產，這次經歷讓她陷入自我懷疑，終日以淚洗面，更一度患上抑鬱症。在人生黑洞之中，她因信仰重生。她憶述指，經文讓她徹底反省，不再將自我價值建立在能否成為母親之上，抑鬱症也因此痊愈。

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曾路得已榮升嫲嫲

走出陰霾數月後，她再度懷孕，雖過程驚險，更一度流血不止，但最終順利誕下兒子。如今兒子已成家立室，讓曾路得加入嫲嫲行列。她早前曾受訪透露，與兒子關係良好，與孫女更是格外親密，閒時最愛含飴弄孫，一臉慈愛地表示：「現在經常抱佢（兒子）個女兒，我個孫，我同我個孫好親密。」

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曾路得曾證實患上乳癌

2006年，曾路得曾證實患上乳癌。回望過去，她去年受訪時坦言，若能乘坐時光機，她會選擇回到自己患癌的時候，「嗰段日子雖然身體辛苦，但係喺靈性上最豐盛嘅階段，每一日我都經歷到神嘅祝福。」她強調，在那段艱難時期，她沒有感到不開心，反而深刻體會到信仰帶來的強大平安。

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