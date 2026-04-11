正義女神｜譚耀文證實阿佘自帶「體香」 難忘曾江「從不帶劇本」影響一生 樂珈嘉讚劇中父母夠nice主動加contact

譚耀文、周嘉洛、蔣祖曼、馬貫東、黃庭鋒、劉倬昕、康華等，今日（11日）齊齊現身觀塘為TVB熱播劇《正義女神》宣傳，大批粉絲到場支持。劇集播出至今深受觀眾歡迎，大會更公布首集七天跨平台總收視錄得23.2點，獲149萬觀眾收看，暫列2026年翡翠台劇集收視之冠。現場亦為本月13日生日「登六」的總監製鍾澍佳慶祝，大會準備一個佳導造型的人形蛋糕外，幾位今日未有現身的佘詩曼、陳煒及戴祖儀，亦有拍片祝賀。

譚耀文大讚樂珈嘉是「喊包」

劇中演佘詩曼和譚耀文女兒的樂珈嘉，被阿譚大讚是「喊包」，要幾多眼淚有幾多眼淚，好有鄰家女孩感覺，好sweet、又嗲，好自然流露。被問到會否跟兩位前輩而感到壓力？珈嘉說：「兩位前輩好Nice，之前試造型時，佢哋主動撩我傾偈，add我contact，約食飯，所以冇壓力。」譚耀文表示自己年輕時拍戲都會緊張，直言自己現在做前輩，都盡量令後生的演員不要感到有壓力。問到有否遇過前輩令自己大壓力？他回想自己初入行時與Ken哥（曾江）合作亞視劇集《義無反顧》時，佩服對方早已熟讀劇本：「當年見到Ken哥真係唔帶劇本，佢記唔到十成都記到九成，佢有啲示意係唔應該帶劇本，呢個經驗之後令我以後都唔帶劇本，盡量背熟晒劇本，令我有所啟發，覺得自己仲未夠level，所以好多謝Ken哥這份嚴肅。

譚耀文與阿佘重遇指對方多了豪情

提到近日有網民指送佘詩曼機後，指外套及簽名筆都沾上了阿佘的「體香」，與阿佘有不少對手戲的阿譚表示亦有聞到，他說：「之前有一場戲，阿佘挨喺我膊頭，都聞到佢係好香（花香味？）咁我又唔識分。估計係香水。」他又指20多年後再與阿佘重遇，感覺對方成熟了，兼且多了一份豪情，又會抱不平和關心大家，很有活力，所以即使開工有多累，亦不會在對方面前說出來。而珈嘉指跟阿佘拍抱抱戲時，亦聞到「媽咪」身上有陣「香味」，她説：「媽咪梗係香啦，但我唔會特登去聞佢。」問到是從身上還是頭髮？她說陣香氣是飄出來，但不清楚是頭髮還是身上。