CHILL CLUB25/26｜Amy Lo與Ian同場自爆2、3年無見 做「太子峰」妹妹被剪戲份變彩蛋 馮允謙對獲獎無信心

Amy Lo（盧慧敏）與舊愛陳卓賢(Ian)同場出席活動，因現場太多人，未有碰面打招呼，又說已2、3年無見，再見面不會感到尷尬，講到陳卓賢讚她唱歌好聽，她多謝對方讚賞，會繼續努力，問到可想陳卓賢寫歌給她？她表示想與任何人合作。談到她在《夜王》中的演出將於導演版中重見天日，她表示很開心，之後也會參與謝票，笑謂現在大家知道她有份演出就可以一起討論，「我是做太子峰（盧鎮業）個妹，會以彩蛋形式出現。（戲份全被剪會不開心嗎？）不會，拍攝時剪剪貼貼很正常。」

雲浩影望今年有好成績

馮允謙除歌曲獎外，也入圍男歌手和唱作歌手，他笑言對獲獎無信心，問到是否得到男歌手金獎後，已睇淡獎項？他否認，指對獎項一向隨緣，而且一首歌的成功是整個團隊努力的成果。雲浩影透露月尾推出實體新碟，更已在籌備下一隻新碟，笑謂要未雨綢繆，講到她在女歌手中也算多提名，她即表示很開心，稱去年的頒獎禮得獎不多，望今年有好成績。