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CHILL CLUB25/26｜COLLAR回應ERROR未入圍組合獎 : 少了很多歡樂 Candy 自爆最近無聯絡193 Gao甘當成員幕後推手

影視圈
更新時間：21:15 2026-04-11 HKT
發佈時間：21:15 2026-04-11 HKT

COLLAR再度入圍組合獎，成員許軼亦入圍新人女歌手，邱彥筒和陳泳伽則入圍女歌手獎，她們都表示很開心入圍，能在台上表演已足夠，對獎項不會多想。

芯駖預告《夜王》三級版有更性感演出

對於ERROR未有入圍可覺失色？GAO笑言的確會少了很多歡樂，但在其他場合都有與他們見面，好似芯駖近日宣傳《夜王》就頻頻與何啟華見面。講到193郭嘉駿疑似被雪，緋聞女友Candy表示最近與他沒有聯絡，私人事不打擾對方，亦沒有了解此事，指近來都忙於宣傳個人單曲，同時為新團歌排舞，GAO透露新歌將於今年推出，她是COLLAR中唯一一個仍未有個人單曲的成員，她笑說：「我一向在後面，如果無我在後面推動，她們都不會出到歌，我自己不會心急出歌，一切有最好的安排。」另外，《夜王》將推出三級導演版，芯駖表示當中都會有講述自己角色的故事，問到會否有比浸浴更性感的演出？她笑言有性感場面，又說電影是三級的原因有很多，問她是否都會講粗口，她笑說：「我現在都有講『粗口』。」

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