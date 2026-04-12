「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃

49歲的林子聰，憑電影《少林足球》中「六師弟」一角深入民心，近年除了當演員外，也當上了導演。近日他拍片分享家居環境，一個舒適寬敞的四房單位，放滿了子女在跳舞比賽贏得的獎盃獎牌，而最特別是可以在大露台直接睇到沙田馬場，林子聰更拿著望遠鏡示範睇比賽，對不少馬迷來說，無疑是最佳安樂窩。

林子聰豪宅擁馬場景可隨時觀賽

林子聰與任職芭蕾舞導師的老婆Christy結婚14年，育有一子一女，家庭生活幸福美滿。他的家居環境，亦會優先遷就小朋友生活。近日林子聰拍片帶網民參觀他的寓所。影片一開始，林子聰便幽默地澄清：「大家不要再說我在香港住什麼豪宅別墅了！」林子聰的單位客飯廳佈局分明，空間感十足。飯廳擺放了一張厚實的木製餐桌，簡約而溫馨，旁邊的置物架則堆滿了零食，充滿生活氣息。客廳則更為寬敞，鋪設了溫潤的木地板，而落地玻璃窗採光度十足，將窗外開揚的景致盡收眼底，在露台前，直接可以看到沙田馬場，讓他可以安坐家中「觀賽」。

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林子聰一家四口連工人住1700呎單位

林子聰的家居設計以實用為主，廚房雖然是狹長形，但設備齊全，他自豪地稱之為「最愛的廚房」，更配備了兩個大雪櫃。家居佈置的另一焦點，是擺放在客廳的鋼琴，琴頂放滿了子女跳舞比賽的獎盃獎牌，令林子聰覺得頗為自豪，笑容滿臉。林子聰表示自己的家居並非豪宅，但全屋共有四間房，包括主人房、兒女各有一房以及一間工人房，目測有1,700呎以上，一家四口加上工人，有足夠活動空間。

周星馳愛將林子聰內地拍戲搵食

林子聰是周星馳愛將，合作過《少林足球》、《功夫》、《長江7號》等，其後他在不少電影作品中亮相，包括《愛君如夢》、《老鼠愛上貓》、《三更之困電梯》。除了幕前演出，近年他更當上了導演，曾執導電影《得閒飲茶》、《狀王之王》等，在內地發展不俗。

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林子聰子女於跳舞比賽屢獲獎項