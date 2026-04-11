CHILL CLUB25/26｜許廷鏗驚爆「生蛇」帶病現身　方皓玟為食榴槤失聲致失場：一個害全家

許廷鏗、方皓玟、陳凱詠、林愷鈴今日（11日）出席《CHILL CLUB》頒獎禮記者會，許廷鏗台上透露最近後背生蛇，稱初時以為是左手手術後，做物理治療時的酸痛，後來發現痕跡範圍有擴散，又似是神經痛，符合生蛇的病徵，已看了醫生，雖然已在治療中，但記者會中段亦開始感到痛。

許廷鏗自嘲體質不適合放假

談到他最近不時受傷生病，他無奈指近來無壓力又睡得好，不明為何會生蛇，之前打波壓力不大，笑言或因未能與姜濤打波，又說自己屬龍無犯太歲，反而今年應該很旺，可能在行運前要先清走衰氣，透露早前才與家人到外地過復活節，已充好電開工，笑言自己的體質或者不適合放假才會生病。

方皓玟不便透露蝕幾多

旁邊的方皓玟一聽到他生蛇，即表示他可取代單立文拍預防生蛇的廣告，笑指之後會去打蛇針，期望會在診所看到許廷鏗的廣告，而她早前亦因食得太多榴槤乾上火而失聲，導致要取消演唱會，她表示這是人生第一次失場，經此教訓，她下定決心要戒榴槤，亦警惕自己不要自以為身體健康就放鬆，不能心存僥倖，問到是否令主辦單位蝕很多錢？她表示不便透露蝕幾多，不要再提傷心事，她會賠給對方一個最好的演出，現在正與樂手夾期，「幾時再開未知，要和所有人夾期不容易，今次真的是我一個害全家。」又問與許廷鏗一起做訪問是否因為兩人都有傷病，場面好笑。