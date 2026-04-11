CHILL CLUB25/26｜李幸倪直認需要獎項的鼓勵 頒獎禮與《25+英皇群星演唱會2026》同一日:等公司安排 對王雙駿辭任感驚訝

李幸倪（Gin Lee）今日（11日）出席《CHILL CLUB》頒獎禮記者會，講到她是今年頒獎禮大熱之一，她表示會全力以赴，笑謂大家不要因她出道多年，就以為她不再需要獎項的鼓勵，呼籲大家要投她一票。

李幸倪與王雙駿溝通很順利

頒獎禮與《25+英皇群星演唱會2026》撞正同一日，問到是否將參與演出5月4日的演唱會？她即大賣關子，笑指有機會未能分身，頒獎禮高層也有問她會不會出席，「公司的演唱會很想上台，但頒獎禮亦很期待，一切等公司安排。」對於王雙駿辭任演唱會監製，問到可有影響士氣？Gin表示自己的部分未有受影響，上月也有與王雙駿面對面開會，大家溝通得很順利，對他的辭任是驚訝大於可惜，會了解當中發生了甚麼事。

Gin Lee有follow軒仔社交網

另外，同公司的張敬軒昨日在社交平台大規模取消追蹤過千朋友，她表示自己有follow對方的社交網，但不知道對方有沒有follow自己，她也是今日才看到報道，未有時間詳細了解，稱活動後再去了解，坦言私下與張敬軒較少聯絡，大家各有各忙，但見面時都會聊天，講到張敬軒擔任保安局的特別項目導師一事，Gin表示事前並不知情，對於他為之前言論道歉一事，Gin指不方便講太多，交由公司統一回覆。