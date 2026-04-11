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前香港先生吳雲甫遭揭上課惡行？轉行教健身黑材料連環爆 網民：態度衰到喝狗咁

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-11 HKT

前香港先生吳雲甫（Owen）近年轉型擔任健身教練及節目主持，形象健康正面。然而，繼日前被網民投訴在健身室態度惡劣後，今日（11日）再有網民於Threads發文，指控吳雲甫過往在擔任教練時，曾嘲笑學員動作慢，事件再次引起熱議。

吳雲甫被投訴態度差親自道歉

事源於數天前，一名網民在社交平台 Threads 發文，不點名投訴長沙灣一間健身室的駐場 Hyrox 教練。該網民表示，在使用健身器械時，該名教練為了讓其學生使用器材，用極不耐煩及惡劣的語氣喝令他離開，形容其態度「衰到喝狗咁」。事件曝光後，吳雲甫現身承認自己是當事人，並在帖文下親自留言道歉，解釋當時見到對方戴著耳機，情急之下語氣過重，承認自己沒有禮貌並表示歉意。

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再有網民發文批評吳雲甫態度差

正當事件看似告一段落，今日（11日）再有另一名網民發文「爆料」，聲稱自己亦曾「領教」過吳雲甫的態度。該網民表示，自己以前參加吳雲甫的健身班時，曾因動作「慢半拍」而被他取笑。雖然吳雲甫沒有直接說出口，但該網民指從他的面部表情感受到不禮貌對待，「我當年已經對佢印象麻麻。你收錢教學生唔係叫你取笑學生。 而家原來真係有人爆佢態度差勁。 我想引證係真有其事。」該網民直斥，吳雲甫身為公眾人物，態度差劣實在要不得，並建議他當時其實可以透過拍膊頭或手勢示意，根本無需要大聲喝斥。

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吳雲甫曾參選2009年香港先生

現年44歲的吳雲甫（Owen）曾參選2009年香港先生，其後加入娛樂圈。近年他淡出幕前，成功轉型為健身教練，並活躍於不同平台的節目主持工作，在社交平台上亦不時分享健身及家庭生活，形象一向正面。如今接連被網民指控其教練態度出現問題，引起大眾關注。

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