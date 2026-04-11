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CHILL CLUB25/26｜MIRROR隊長Lokman因病缺席 姜濤暈車浪提前離場 Ian與舊愛Amy Lo同場零交流 Anson Lo面對「特權」傳聞 : 得啖笑

影視圈
更新時間：19:15 2026-04-11 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-11 HKT

《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》將於5月3日假亞洲博覽館舉行，一眾歌手到時將爭奪16個獎項，本年度歌曲獎賽制將全面革新，不再以音樂風格劃分獎項，改設「CHILL CLUB年度歌曲獎」及「CHILL CLUB年度之歌」，由本地和海外專業音樂人組成國際專業評審團從入圍名單中選出，經投票選出的頭10強歌曲中，票數最高的1首歌將成為「年度之歌」，餘下9首則獲頒「年度歌曲獎」。

ERROR成員入圍竟全員缺席

頒獎禮於今日（11日）在沙田舉行記者會，過百歌手出席，包括MIRROR、COLLAR、李幸倪、馮允謙、雲浩影、許廷鏗、ZPOT、ROVER、陳凱詠、林愷鈴、方皓玟等，過千粉絲站滿商場，當MIRROR壓軸現身時，即惹來全場尖叫，當中又以姜濤和盧瀚霆粉絲最多，場面熱鬧。ERROR未有入圍組合獎，即使成員之一郭嘉駿和梁業入圍個人獎項，亦全員缺席記者會。一眾歌手分批在台上拉票，當「年度組合」入圍者上台拉票時，COLLAR不斷多謝師兄MIRROR，IdG Bubbles拉票時，前排的MIRROR即有風度地讓開，而MIRROR由AK（江𤒹生）代表拉票，稱今年少出團歌，但年尾有演唱會，呼籲大家多多支持。AK在「年度男歌手」拉票環節時笑言很少上《CHILL CLUB》，指自己只是路過，對其他歌手無威脅，更乘機為新戲《我們不是什麼》宣傳。

AK笑姜濤在後台嘔

MIRROR的Lokman（楊樂文）因病缺席記者會，姜濤亦因暈車浪不適在活動後離開，最終只有10子接受訪問，AK更拿姜濤開玩笑，笑他正在後台嘔，又說大家近來正為團歌排舞，新歌MV亦很快面世。講到張敬軒近日在社交平台上取消追蹤過千「朋友」，包括王菀之、容祖兒、陳卓賢等，惹網民熱議，陳卓賢表示不知此事，透露與張敬軒間中會傾偈，認為網絡世界的事不需要放得太大，把注意力放在工作和生活上更重要。問到可會擔心張敬軒的情況？陳卓賢表示稍後會聯絡他關心，「這是他個人的決定，社交媒體是他自己經營，他有權做自己想做的事，大家不用去猜測，亦不需要告訴他要如何去做。」講到他與舊愛Amy Lo同場，他表示因太多人沒打招呼，坦言有聽過她的歌，覺得幾好聽，有沒有合唱機會要看公司。陳卓賢有7個入圍獎項，他表示沒特別去想得獎與否，最重要是粉絲喜歡他的作品。至於仍被關注的呂爵安亦表示不知情，平時與張敬軒也很少聯絡，不清楚發生甚麼事。有指姜濤是臨時決定出席活動，AK表示他有來就行，不用猜測過程，最重要是結果，問到他們幾時知道要出席記者會？他表示不能張揚公司決定。

盧瀚霆以平常心對獎項

每次舉行頒獎禮前夕，總會有與盧瀚霆有關的不利傳言，他表示沒有留意，入行8年一直本住做好自己音樂的宗旨，而且每年都總會有相關傳言，笑指求其開一個帳號也可以以「傳聞」發言，「任何人都可以講謠言，信的人會信，不信的人就不會信，人可自由選擇點做點諗，我不會反對，也不會stop大家散播謠言，我清白的，做好藝人的本份。（被指有特權會生氣？）不會，得啖笑，每年都會講呢啲，已經習慣，無感覺。」又說每次都是以平常心對待頒獎禮，做音樂並不是向獎項出發，問他可覺得今年的男歌手獎又是他和姜濤之爭？他表示不知道，每年都不同，都是平常心。今年設立兩個由頒獎禮現場觀眾投票的獎項，問到他們可會呼籲更多粉絲入場，增加得獎機會？盧瀚霆表示不會刻意叫粉絲入場，相信他們入場都是想支持自己的偶像，講到他早前在見面祭中與粉絲玩通宵，他表示人數眾多，有數得計，他是盡力去做答謝每位支持他的粉絲，希望每一位入場的粉絲都開開心心。

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