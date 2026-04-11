黃建東評論女星Lana Condor胸部：明白點解女性內衣店長做長有 失言遭批評 急刪文道歉

44歲的TVB藝人黃建東，近年憑藉搞笑形象成功入屋，但日前卻因在Threads上一則帖文引發軒然大波。他分享了美籍越南裔演員Lana Condor的相片，並寫下爭議性言論。Lana Condor因主演Netflix大熱電影系列《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）而廣為人知，在全球擁有極高人氣。黃建東在帖文中寫道：「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有。原來真係好緊要」，被網民質疑暗諷女方胸型，此舉被視為公然的「Body Shame」（身材羞辱）。作為公眾人物，此番言論隨即點燃網民怒火，批評他毫不尊重女性，事件演變成一場公關災難，他亦立即發文道歉。

黃建東言論引網民怒轟火速道歉

事件曝光後，儘管黃建東迅速刪除帖文，但相關截圖已在網絡上瘋傳。網民的批評聲浪持續發酵，紛紛湧入其社交平台留言，直斥其為「典型噁男」、「無聊當有趣」，並質疑他有何資格隨意評論女性身材。面對排山倒海的負評，黃建東當晚即公開發表道歉聲明，表示自己的言論並不恰當，承認「表達方式不当且缺乏敏感度」，並強調自己絕無意冒犯或不尊重女性。他更提及自己也同樣面對身型困擾，絕不會對他人作出「Body Shame」。

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黃建東搞笑形象受打擊

雖然黃建東公開道歉，但部分網民似乎並不買賬，認為他是「俾人鬧先知道道歉」，誠意備受質疑，留言區依舊充滿批評。此次風波，讓這位憑藉在《正義女神》等劇集積累了不少觀眾緣的「香港先生」，其多年經營的親民搞笑形象受到打擊。

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