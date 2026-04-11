MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢

對於一個歌手而言，舉行演唱會是演藝生涯不可缺少的一件事，為了記低這個難忘的回憶，演唱會攝影師當然相當重要，亦因為這個原因，這個工作競爭相當激烈，稍一不慎，隨時失去這個大展新手的拍攝機會。近日在Threads有人開po稱有演唱會攝影師耍陰招斷正被全程錄影。

演唱會攝影耍陰招全程錄影

事緣有人稱：「收到風有個演唱會大會攝影師，專用陰招去搞其他單位嘅攝影師，聽得最多就係刻意嘅身體碰撞，佢諗住冇導致意外就會冇人知，或者只有受害人知，當然投訴都係限於口耳相傳，而投訴極都冇咩用甚至對佢冇影響，啲公司依然搵佢開工。今次佢又喺演唱會演出期間耍陰招，估唔到會斷正被全程錄影。」結果事件一度成為熱話，受害攝影師現身還原真相。

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受害的攝影師還原真相

有攝影師在Threads發文稱平時推推撞撞可以話係唔小心， 但今次係有片為證： 「事緣有位行家攝錄某演唱會花絮， Set Cam長Roll，但完Show發現支cam無故熄咗，當晚需要即時剪輯花絮，差啲就冇貨交， 好彩仲有其他畫面補救到。 之後再去查證問題，好彩現場仲有另一部360， 原來係俾一個攝影前輩伸手去熄機，差啲害到位行家冇貨交唔使撈， 使唔使做啲咁陰濕嘢。」受害的攝影師「Alexander」亦有現身還原真相前：「本來同場做嘢，各有各做 ，開開心心，又冇影響大家嘅。件事原先諗住係意外導致，後期睇片檢查先發現原來係刻意。原本我都唔諗住將呢條片公諸於世，一心覺得多一事不如少一事。但係自己朋友都問完之後，我先發現原來好似好多人都有承受過呢個不公平嘅對待。唔好介意我將條片做咗少少手腳，因為都唔想影響個show嘅主辦單位，隔咗一晚先至post出嚟還原當晚發生嘅事。」他又稱：「今次講出嚟 都只係唔想再有其他行家要經歷同一件事，（我今次就話好彩有多部機backup，如果冇嘅話，真係冇咗啲footage，就會因為一個人嘅歪念而影響到好多人） 。」事件觸發不少攝影師留言，有人說：「影咗咁多年，終於有人影到佢嘅行為。」、「啱啱入行畀佢蝦過，態度極度惡劣、心地差，吹水吹到自己好似好勁咁，見到呢條片公開表示大快人心。」、「由佢入行唔收錢搶生意開始，到今時今日都差唔多有廿年，終於個天話時機到！ 收得。」

有人留言稱已就事件報《東張》

這個眾此之的的攝影師叫「Catherine Lo」，曾經為不少演唱會擔任攝影師，近年主力影ViuTV的活動、MIRROR和COLLAR演唱會，有指她本身是陳慧琳的FANS，今次她亦有為事件留言：「有人add我，我才看，需為自己發。當時位置，我放咗3部videos，這show我負責拍攝相及片，亦必須確保video夠電及運作。我需要邊mon台上情形，不停check機，亦祇能等台上表演完燈火轉暗才可處理停機。我部Sony 停咗，要食花生人多的事，嚟緊都需要拍片&影相，片中加插字幕都係隨人想像加上，我唔需要再解釋，亦祇此一次。」不過她的留言未有平息事件，攝影師梁柏堅亦說：「真心唔知你噏乜，你當咁多個人都第一日做依行？而家問你點解郁人哋部鬼船呀？ 自己部機會啲行為動作會咁鬼鬼鼠鼠咁？」還有人說：「你其實知唔知自己講緊咩？ 你㩒停嗰部機唔係你㗎喎，定你想講有人偷咗你部機條片之後屈你搞其他行家？」、「頭場你推我落樓梯都仲未同你計，大力喺你背後推，仲一副你阻住晒的衰相望你，冇想過有人用此劣等手法，實在看不過眼。」甚至有人留言稱已就事件報《東張》，還說：「作為觀眾 / 活動參加者都俾佢蝦過。」、「以前跟電影Making of嘅時候都領教過， 估唔到佢十幾年嚟都保持初心。」、「嘩～第一次睇到全部同行齊手槍口對住佢，無一個幫佢講好說話。」、「都係嗰句：若要人不知唔好咁低B。」